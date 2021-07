Cinéma - Tous les films qui sortent ce 7 juillet

Enfin, avec plus d’un an de retard, le nouveau Marvel débarque sur les écrans! Centré sur le personnage de Natasha Romanoff, incarné par Scarlett Johansson, «Black Widow» se déroule après les événements de «Captain America: Civil War». On ira assurément voir cet opus, premier de la phase IV, qui lève le voile sur le passé d’une des Avengers les plus secrètes de la franchise et qui met en scène la prometteuse Florence Pugh («Midsommar», «Les filles du Docteur March»). Pas vu.