cinéma - Tous les films qui sortent en salle ce 12 mai

Kate Winslet et Saoirse Ronan dans «Ammonite». DR

«Promising Young Woman», d’Emerald Fennell

Affalée sur un canapé dans un bar, Cassie (Carey Mulligan) ne semble plus tenir debout. La voyant dans cet état d’ivresse, un homme s’approche et propose de la raccompagner chez elle. Très vite, il commence à la caresser, à la déshabiller… Sauf que là, tout s’arrête: la jeune femme n’a pas bu une goutte d’alcool. Mue par une soif de vengeance insatiable, elle utilise régulièrement cette stratégie pour piéger les hommes... On vous dira tout ce qu’on pense de «Promising Young Woman» dans notre prochain épisode de «On s’mate quoi», à découvrir en ligne dès ce vendredi. ****

«Garçon chiffon», de Nicolas Maury

Entouré de Laure Calamy et de Nathalie Baye, qu’il a côtoyées sur le tournage de la série «Dix pour Cent», Nicolas Maury (en interview ici) passe à la réalisation avec une comédie existentielle. Il y interprète Jérémie, un hypersensible mal dans sa peau, jaloux maladif jusqu’à en être pathétique. Aspirant comédien, il détruit son couple à cause de ses crises et quitte Paris pour le Limousin, où il va tenter de trouver du répit auprès de sa mère. Le début de «Garçon chiffon» a beau être prometteur lorsque le quadra rejoint le groupe de parole des «jaloux anonymes», la suite force à déchanter. À peine parti dans une direction, le récit – entre fantaisie et mélancolie – en prend une autre, pour toujours revenir au même point. Comme si le cinéaste avait tenu à mettre tous les éléments qui lui sont chers, mais qui ne signifient pas grand-chose aux yeux du spectateur. **

«I Care a Lot», de J Blakeson

Vénale, égoïste, arnaqueuse, désabusée et sans aucun scrupule: voilà le profil de Marla Grayson (Rosamund Pike), tutrice réputée auprès de personnes âgées. Sous ses airs bien rangés, la femme est un véritable escroc et se sert allégrement des richesses de ses victimes, sur lesquelles elle a plein pouvoir, pour mener une vie de luxe. Mais un jour, alors qu’elle croit tomber sur une victime de choix, elle va vite déchanter et se retrouver face à quelqu’un qui n’a pas du tout, mais alors pas du tout, envie de se faire avoir. Bon divertissement, «I Care A Lot» est un thriller d’action féministe plutôt entraînant, même s’il est «très américain» et parfois tiré par les cheveux. Si la façon dont Marla s’y prend pour réussir ses arnaques sans difficulté est fascinante, le message «soit l’on est un requin et on règne sur le monde, soit l’on est un perdant» convainc moyennement. **

«Raya et le dernier dragon», de Paul Briggs et Dean Wellins

Après une sortie «VIP» sur Disney+ en mars dernier, «Raya et le dernier dragon» débarque sur le grand écran. Dans cette épopée fantastique visuellement superbe, une jeune guerrière va tenter de rétablir l’harmonie entre les peuples de son royaume, qui se font la guerre. Pour cela, elle doit s’allier avec un dragon, disons… hors du commun. Le pitch de ce nouveau film d’animation n’est pas révolutionnaire, son message pas très subtil et les personnages trop nombreux pour être suffisamment approfondis… mais, faisant la part belle aux héroïnes, à la confiance et à l’entraide, «Raya» se révèle bourré d’espoir et d’optimisme. ***

«Kod & Blod (Wildland)», de Jeanette Nordahl

Après la mort de sa mère dans un accident de voiture, Ida, 17 ans, part vivre avec sa tante et ses cousins. Ceux-ci forment une famille débridée et tout sauf conventionnelle. Ida va bientôt se sentir tiraillée entre la sécurité d’une vie rangée et l’amour familial. Premier film de la Danoise Jeanette Nordahl, «Wildland» a été montré aux festivals de Berlin, Zurich et Everybody’s Perfect à Genève. Bien qu’il sorte de l’ordinaire, on regrette qu’il mette trop de distance entre les spectateurs et l’héroïne. **

«Ammonite», de Francis Lee

Ammonite, c’est le nom d’un fossile de mollusque éteint qu’on trouve – entre autres lieux – sur les côtes d’Angleterre. Dans les années 1840, une paléontologue (Kate Winslet) les recueille pour les vendre aux touristes, et les envoyer à Londres. Le hasard met sur son chemin une jeune femme de la haute société (Saoirse Ronan) en convalescence. Devinez la suite… en essayant de ne pas penser au «Portrait de la jeune fille en feu». Car c’est bien du seul fait d’arriver après le film de Céline Sciamma que pâtit «Ammonite», de Francis Lee. ***

«Les racines du monde», de Byambasuren Davaa

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un accident, son fils entreprend de continuer son combat. Il a 12 ans… Pas vu.

«Retour à Visegrad», de Julie Biro et Antoine Jaccoud

Vingt-cinq ans après la guerre de Bosnie, deux enseignants retraités prennent la route pour retrouver les élèves d’une classe de l’école de Visegrad. Séparés au printemps 1992, ces anciens camarades de jeu ne se sont jamais revus. Pas vu.

«Menschenskind!» de Marina Belobrovaja

La réalisatrice a fait appel à Noë, un donneur de sperme, pour concevoir sa fille. Pour elle, ce choix engendre une série de questions qu’elle partage avec des individus échappant au modèle classique de la parentalité. Pas vu.