cinéma - Tous les films qui sortent en salle ce 26 mai

«Réveil sur Mars»

«Cruella», de Craig Gillespie

On n’est pas méchante sans raison. Si Cruella est devenue cette «cruelle diablesse, je n’en connais pas qui soit plus perverse» – comme le chante Roger dans le film d’animation Disney de 1961 – c’est parce qu’elle a vécu drames, misère, dénigrement et qu’elle s’est heurtée à plus vil qu’elle. Le film de Craig Gillespie raconte tout ça avec une savoureuse exubérance. On vous dira tout ce qu’on pense de «Cruella» dans notre prochain épisode de «On s’mate quoi», à découvrir en ligne dès ce vendredi. ****

«Freaky», de Christopher Landon

Dans «Freaky Friday», Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, mère et fille, se retrouvaient coincées l’une dans le corps de l’autre. La comédie horrifique «Freaky» reprend ce concept, mais avec une adolescente timide et un tueur en série. Une idée qui ne manque pas de potentiel, mais dont la réalisation aurait pu (dû) aller beaucoup plus loin dans le côté déjanté. Note: **

«The Father», de Florian Zeller

Qui est cet étranger dans le salon londonien d’Anthony, qui affirme être son beau-fils depuis plus de dix ans? Sa fille Anne ne vient-elle pas justement de lui annoncer qu’elle partait s’installer à Paris avec un homme qu’elle venait de rencontrer? Et pourquoi celle-ci tient-elle tant à lui imposer une aide-soignante, alors qu’il n’en a pas besoin? Le labyrinthe dans la tête du vieil homme aussi bourru que charmant (magistral Anthony Hopkins, 83 ans!) a de quoi dérouter… et en transcrivant son état à l’écran, le réalisateur français Florian Zeller réussit un véritable coup de maître. Adapté de sa propre pièce de théâtre, lauréat d’une trentaine de prix dont deux Oscars, «The Father» est si bien construit qu’il balade le spectateur entre réalité et imagination, faisant naître doutes, tension extrême puis grande émotion. Note: ****

«Beyto», de Gitta Gsell

Fils d’immigrés turcs, Beyto habite en Suisse. Lorsque le jeune nageur tombe amoureux de Mike, ses parents montent un plan pour «le remettre sur le droit chemin». Parmi les nombreux films qui traitent de l'émancipation d'un jeune face à sa culture et aux traditions, «Beyto» est un film fort, qui se démarque grâce à la diversité des points de vue, à une histoire d’amour sincère et à des acteurs excellents. Il a reçu le prix du Public aux dernières Journées de Soleure. Note: ****

«Réveil sur Mars», de Dea Gjinovci

En Suède, Furkan et sa famille vont faire face à une énigme médicale: les deux sœurs aînées du jeune garçon ont sombré dans un état léthargique après un traumatisme vécu dans leur Kosovo natal. En parallèle de leur quotidien bouleversé, Furkan construit une fusée... Réalisé par la suisso-kosovare Dea Gjinovci, le doc «Réveil sur Mars» mélange savamment information (le fonctionnement de ce syndrome de résignation est ahurissant!) et émotion. ***

«Les rivières», de Mai Hua

En 2013, avec sa mère et ses deux enfants, Mai Hua ramène sa grand-mère mourante du Vietnam en France. Alors que cette dernière renaît de manière miraculeuse, un passé non résolu refait surface: Mai devient l’héritière de cette mémoire familiale complexe et douloureuse qu’elle ne veut pas transmettre à sa fille. Pas vu.

Et encore

Timothée Chalamet chocolatier Jeunes acteurs parmi les plus bankables du moment, Tom Holland et Timothée Chalamet étaient pressentis pour incarner Willy Wonka dans le préquel de «Charlie et la chocolaterie». C’est finalement le second qui succédera à Johnny Depp dans le rôle du confiseur excentrique, a annoncé la Warner. La sortie du film, qui sera réalisé par Paul King, est prévue pour mars 2023.

Mise en bouche pour «Eternals» Le prochain film de Chloé Zhao, «Eternals», trône parmi les plus films les plus attendus de cette année. De nouveaux superhéros seront introduits dans l’univers Marvel. La bande-annonce tout juste dévoilée (avec notamment Angelina Jolie, Ricchard Madden et Kit Harrington) est à découvrir ci-dessous: