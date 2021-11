Tous les films qui sortent le 17 novembre 2021

«Le pouvoir du chien» , de Jane Campion DR

«Olga», d’Elie Grappe

Présenté à Cannes, «Olga» défend les couleurs de la Suisse dans la course aux Oscars. Intense, émouvant et gorgé de sincérité, ce premier film d’Elie Grappe suit une gymnaste ukrainienne qui s’entraîne au centre sportif de Macolin (BE), tiraillée entre ses rêves et le cours de l’histoire. Découvrez l’interview vidéo d’Elie Grappe, que nous avions rencontré au Festival de Cannes, où le film avait été primé. Note: ****

«Haute couture», de Sylvie Ohayon

Une couturière des ateliers Dior prend sous son aile une jeune voleuse de la banlieue, convaincue qu’elle a un don. Lisez notre article pour en savoir davantage sur ce film qui nous a laissé une impression très mitigée. Note: **

«Amants», de Nicole Garcia

Simon (Pierre Niney) et Lisa (Stacy Martin) s’aiment. Une soirée tourne mal, Simon disparaît. Lisa l'attend... puis cesse de l'attendre. Trois ans plus tard, elle est mariée et fait des démarches pour adopter un enfant lorsqu'elle recroise son grand amour. Plusieurs aspects agacent dans «Amants»: le scénario bancal construit sur des retournements de situation peu crédibles et des personnages qui provoquent un niveau d’empathie proche de zéro, et une actrice principale souvent à poil sans raison valable. Décevant. Note: **

«On est fait pour s’entendre», de Pascal Elbé

Antoine (Pascal Elbé) semble souvent à côté de la plaque, ce qui a le don d’énerver ses collègues, ses élèves, sa famille, ses copines. En réalité, le quinqua n’entend presque plus rien. Son nouvel appareil auditif va lui changer la vie. Mais Antoine peine à assumer son handicap, notamment face à sa nouvelle voisine, Claire (Sandrine Kiberlain)... (le Du brouhaha agressif au monde qui passe en sourdine, «On est fait pour s’entendre» joue avec le son de manière pertinente et a les atouts d’une comédie romantique charmante, sans prétention. Note: ***

«Passion simple», de Danielle Arbid

À Paris, une mère célibataire prof de littérature (très bonne Lætitia Dosch) rencontre un homme d’affaires russe marié (le magnifique danseur Sergueï Polounine). Dès lors qu'ils deviennent amants, plus rien d'autre n'intéresse Hélène. Elle attend. Qu'il l'appelle, qu'il vienne la retrouver, qu'ils fassent l'amour fougueusement. Sur une BO séduisante et avec un brin de folie, Danielle Arbid filme l’intensité physique, l’obsession et la sensualité. Et adapte avec grand style le roman homonyme d'Annie Ernaux, paru en 1992. Note: ***

«Le pouvoir du chien», de Jane Campion

Western mettant en scène Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, le nouveau film de Jane Campion sort en salle avant d’aller se balader sur Netflix (dès le 1er décembre). Deux frères, l’un cruel, Phil, l’autre bienveillant, George, tiennent un ranch dans le Montana, loin de la modernité galopante du XXe siècle. Lorsque George se marie, Phil décide d’anéantir sa femme dans une stratégie sadique. Pas vu.

«La bataille de la plaine», de Sandra Ach, Nicolas Burlaud et Thomas Hakenholz

Marseille 2016. La place du marché de la Plaine devient le théâtre d’une bataille tumultueuse entre les services d’urbanisme de la mairie et les habitants qui veulent sauver leur marché et lutter contre la gentrification. Pas vu.

«Un crimen comun», de Francisco Márquez

Cecilia est professeur à l’Université. Un soir d’orage, le fils de sa femme de chambre frappe désespérément à la porte de sa maison. Terrifiée, elle ne le laisse pas entrer. Le lendemain, elle apprend que l’adolescent a été assassiné par la police. Cecilia commence à être hantée par le fantôme du jeune homme. À découvrir au Bellevaux (Laus). Pas vu.

Et encore

Filmar Après une édition virtuelle en 2020, le festival genevois Filmar en America latina se lance dans une programmation hybride. Du 19 au 28 novembre, quelque 60 films de 16 pays latins seront à voir, en salle ou en streaming. On vous en dit plus dans notre article.

Nuit du court métrage Essayez de ne pas manquer la Nuit du court métrage, aux Galeries à Lausanne ce vendredi 19 novembre. La programmation y est toujours fun, percutante, étonnante. La preuve: le cheveu sera la star du programme «Coupés en quatre»!