Cinéma – Tous les films qui sortent le 3 novembre 2021

Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson dans «Red Notice». Frank Masi/NETFLIX

«Les Éternels», de Chloé Zhao

Cast flambant neuf, autre histoire et nouveaux pouvoirs: voici enfin le tant attendu Marvel réalisé par Chloé Zhao. On débriefe dans notre nouvel épisode «On s’mate quoi?».

«Les Olympiades», de Jacques Audiard

Dans son nouveau film, le réalisateur français suit des amourettes et des grands amours, des histoires de coeur et de cul, dans un Paris en noir et blanc. On vous en dit plus dans notre article.



«Si on chantait», de Fabrice Maruca

Anciens collègues, Sophie, José, Franck et Jean-Claude galèrent, entre vains entretiens d’embauche, petits jobs et patrons infects. Franck regroupe alors tout le monde et propose de monter un projet: «Si on chantait», société qui livre des chansons à domicile. Cela peut aller de «Je t'aime» à «Je suis venu te dire que je m'en vais» en passant par «Viens boire un p'tit coup à la maison». Le scénario tout gentillet ne déborde pas d’originalité et possède son lot d’imperfections, mais cela ne gâche pas le plaisir de ce feel-good movie qui fait du bien au moral... et aux oreilles! Note: ***

«Compartiment No 6»

Elle, Finlandaise, lui, Russe, se rencontrent dans le compartiment d’un train qu’ils vont partager durant plusieurs jours et nuits. Ça ne passe d’abord pas vraiment entre ces deux profils opposés, qui vont peu à peu s'apprivoiser. Grand prix au dernier Festival de Cannes, «Compartiment 6» est une jolie histoire de rencontre, délicate, saupoudrée d'humour. Bien qu’il se déroule en grande partie dans un wagon, ce film sans prétention n’a rien d’un huis clos étouffant. Au contraire: il nous embarque dans son voyage, au cours duquel souffle un agréable vent de liberté. Note: ****

«Preparations to be Together for an Unknown Period of Time», de Lili Horvat

Médecin dans le New Jersey, Marta retourne dans son Budapest d’origine, où elle a rendez-vous avec un homme. Mais celui-ci ne vient pas au rendez-vous et, lorsqu’elle le retrouve, il semble ne pas la reconnaître. Est-ce un jeu, ou le fruit de son imagination? Un parcours troublant dans le labyrinthe mystérieux du cerveau et des émotions de l’héroïne. Note: ***

«Pat et Mat en hiver», de Marek Benes

La neige est tombée en abondance chez Pat et Mat: dans le froid de l’hiver, les gags et les péripéties s’annoncent en avalanche! Pas vu.

«En route pour le milliard», de Dieudo Hamadi

Premier film congolais sélectionné au Festival de Cannes, ce documentaire suit des victimes de guerre dans un périple de 1700 km sur le fleuve Congo, entre Kisangani et Kinshasa, pour obtenir réparation des violences subies lors de la Guerre des Six Jours, provoquée par le conflit entre l’Ouganda et le Rwanda. Pas vu.

«Guermantes», de Christophe Honoré

Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer malgré tout, pour la beauté et pour le plaisir de rester ensemble. À découvrir aux cinémas du Grütli (GE) et au CityClub Pully (VD). Pas vu.

«Bergman Island», de Mia Hansen-Love

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île suédoise de Faro, où Ingmar Bergman tourna «Scènes de la vie conjugale». À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, la frontière entre fiction et réalité se brouille. Cette dramédie sélectionnée au Festival de Cannes fait aussi partie de la programmation des cinémas du Grütli (GE) et du CityClub Pully (VD). Pas vu.

«Onoda, 10’000 nuits dans la jungle», d'Arthur Harari

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiro Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain pour entraîner une poignée de soldats dans la jungle. Toujours aux cinémas du Grütli (GE) et au CityClub Pully (VD). Pas vu.

«Wild», de Mario Theus

Le cinéaste, chasseur et ingénieur forestier Mario Theus plonge dans la forêt et les montagnes suisses pour explorer notre lien à la nature, au cours d’une saison de chasse. Pas vu.

«Red Notice», de Rawson Marshall Thurber