Cinéma : Tous les films qui sortiront le 8 septembre

Il y a des losers magnifiques, des amants émouvants, la reine de la soul, une enquête aérienne et bien d’autres délices sur les écrans cette semaine.

Anthony Bajon (à g.) et Roman Frayssinet dans «Les méchants».

«Les méchants», de Mouloud Achour et Dominique Baumard

Quand le roi des combines un peu tordues (Roman Frayssinet) croise la route d’un vendeur dans un magasin de jeux vidéo (Djimo) et d’un rappeur qui a passé la moitié de sa vie en prison (Anthony Bajon), ça donne… des méchants pas si méchants que ça. Lisez-en plus dans notre critique. Note: **

«Supernova», de Harry Macqueen

Tusker (Stanley Tucci) et Sam (Colin Firth) s’aiment plus que tout. L’un écrivain, l’autre pianiste, ils sont en couple depuis des années. Mais leur bonheur touche à sa fin: Tusker est atteint de démence et son état se détériore peu à peu. Dans leur camping-­car, ils sillonnent la Grande-Bretagne, vont voir des proches, s’isolent dans la nature… et tentent de gérer au mieux ce qui s’apprête à leur tomber dessus. Le point fort de «Supernova» est sans hésitation son casting, avec deux monstres du cinéma aussi à l’aise dans des drames que dans des comédies. L’alchimie est parfaite: Colin Firth et Stanley Tucci sont amis depuis plus de vingt ans! En revanche, le thème de la maladie incurable a été trop souvent bien traité («Milla») ou traité tout court («Our Friend») récemment pour que «Supernova» parvienne à se démarquer. Archisincère, il jouit toutefois d’une jolie sobriété.. Note:***

«Respect», de Liesl Tommy

ç a devient une mode: documentaire sur une chanteuse de jazz noire américaine, puis biopic avec chanteuse dans le rôle de la chanteuse. Il y a eu «Billie», le doc de James Erskine sur Billie Holiday, puis «Billie Holiday, une affaire d’État», avec Andra Day dans le rôle-titre. Après le doc «Just One of Those Thinks», voici Aretha Franklin (1942-2018), d’enfant de chœur à reine de la soul, entre mauvaises fréquentations (masculines) et militantisme pour les droits civiques, racontée avec Jennifer Hudson dans le rôle principal. Soit «Respect», ou comment creuser le sillon du biopic bien poli. Note: **

«Boîte noire», de Yann Gozlan

Que s’est-il passé sur le vol Dubaï-Paris avant le crash? À Mathieu Vasseur (Pierre Niney), technicien à la cellule d’enquête de sécurité, de le découvrir. L’homme se lance dans une investigation qu’il n’aurait jamais imaginée. Après «Un homme idéal», Yann Gozlan dirige de nouveau Pierre Niney dans un thriller complexe, mais pas mémorable. Note: **

«Délicieux», d’Éric Besnard

Au XVIIIe siècle, le cuisinier (Grégory Gadebois, qui passe avec une aisance déconcertante du rôle d’ex-président de la République à celui de cuistot) d’un duc est renvoyé pour lui avoir servi des mets de terre (truffe et patate). Une noble déchue (Isabelle Carré) lui suggère d’ouvrir une auberge de campagne. Révolutionnaire! Ils vont y concocter une revanche… Mmmh, délicieuse! Allez-y voir, vous allez vous régaler! Note: ****

«L’orphelinat», de Sharhrbanoo Sadat

Au programme de la rentrée du CityClub, à Pully, on retiendra, entre autres, «L’orphelinat», de Sharhrbanoo Sadat , parce qu’il résonne – malheureusement – avec l’actualité. Le film nous emmène en effet à Kaboul, à la fin des années 80. Le jeune et débrouillard Qodrat gagne sa vie en revendant des tickets pour aller voir ses films bollywoodiens préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où il s’imagine héros de Bollywood, combattant aux côtés de ses nouveaux amis l’invasion rebelle les menaçant. «L’Orphelinat» avait été présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2019. Pas vu.

«Être avec les abeilles», de Perrine Bertrand et Yan Grill

Un film rappelant que les abeilles produisant du miel pour nos desserts jouent aussi un rôle essentiel de pollinisatrices est toujours utile. Mais «Être avec les abeilles» ne s’arrête pas là et invite le spectateur à changer son regard sur la nature, pour travailler avec elle et non contre elle. Un film à mettre en relation avec le Festival du film vert, qui se déroule en Suisse romande jusqu’au 17 octobre. Pas vu.

«Épouvantails, autruches et perroquets – 10 ans de journalisme sur le 11 septembre», d’Olivier Taymans

Il y a 20 ans, le 11 septembre… Dix ans après les attentats, ces derniers avaient suscité des doutes dans une partie croissante de l’opinion, mais leur expression dans l’espace public s’était avérée risquée: presque unanimement, les médias avaient discrédité ceux qui les portaient. Jeudi 9 septembre 2021, à 18 h 45, Cinélux à Genève projette «Épouvantails, autruches et perroquets – 10 ans de journalisme sur le 11 septembre», documentaire de 2011, qui revient sur ce phénomène. En présence d’invités et invitées.

Et aussi…

Pour les cinéphiles en culottes courtes Annulés en 2020 ou montrés uniquement en ligne, les 22 films en provenance de 15 pays du Petit Black Movie envahissent les écrans cet automne, en 4 programmes projetés jusqu’à Noël dans des salles de 9 communes genevoises. On commence ce mois de septembre avec «Un parapluie, des chiens et une ribambelle d’animaux», 6 courts métrages totalisant 50 minutes sans dialogues, accessibles gratuitement dans le respect de toutes les précautions sanitaires en vigueur. ç a en fait, des chiffres, tout ça… Surtout du plaisir dès 4 ans!

Infos détaillées sous blackmovie.ch

Pour les amateurs d’animation La 19e édition de Fantoche, Festival international du film d’animation, ne présente pas un programme au rabais: les 75 meilleurs films actuels, retenus parmi les 2477 reçus par le comité de sélection, seront proposés au public. Mais diantre, me direz-vous, Baden, non loin de Zurich, ce n’est pas la porte à côté… À l’instar de bien d’autres festivals, Fantoche fait le pas du format hybride en rendant disponibles, jusqu’au 12 septembre 2021, la compétition internationale, la compétition suisse et celle des films pour enfants, ainsi que tous les programmes «hors concours». Et ça se passe là.