Tous les habits sont gratuits dans cette boutique

«La question qui revient le plus souvent, c’est «Comment faites-vous pour vous faire du bénéfice?» Eh bien, on n’en fait pas. C’est de la pure générosité», clame l’équipe de jeunes gens qui mène cette action solidaire (voir la vidéo ci-dessus). L’objectif: lutter contre la précarité en ciblant les étudiants fauchés (études supérieures). La boutique, qui a ouvert en avril, est alimentée en vêtements neufs, des invendus et des séries présentant un défaut de grandes marques de la fast fashion. Les particuliers peuvent aussi faire un don à condition que les articles soient en bon état.