Vevey: toute la famille de trafiquants jugée coupable 

Vendredi au Tribunal de Vevey, il y avait foule pour assister à la lecture du verdict. Tous les membres du clan kosovar, accusé de trafic de cannabis et de cocaïne, y ont finalement été reconnus coupables. Pour la justice vaudoise, le père était bien le chef du réseau, et pas un simple transporteur comme il le prétendait. Il a écopé de 6 ans et demi de prison ferme, ainsi que d’une expulsion de Suisse valable quinze ans. La mère a écopé pour sa part de 4 ans de prison et huit ans d’expulsion. «Si elle n’était pas le bras droit du chef, elle était néanmoins la matriarche du clan», estiment les juges. Elle a activement participé au trafic, notamment en cachant les stupéfiants à son domicile et en aidant à la comptabilité. «Consommateurs, ses fils étaient désorganisés et elle a tout fait pour les aider à trafiquer», considère le tribunal.