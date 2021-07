Cinéma : Tous les nouveaux films qui sortent le 14 juillet

«Fast & Furious», «Titane» et «Désigné coupable»: voilà qui promet un véritable feu d’artifice sur les écrans!

(Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) se sont retirés au calme et coulent des jours paisibles avec le petit Brian. Mais dès que leur équipe débarque et leur demande de l’aide pour une mission de taille, l’appel de l’adrénaline est le plus fort, et revoilà tout ce petit monde au volant. Il va falloir lutter contre un complot d’envergure qui menace la planète et, surtout, contre un sacré adversaire: le frère de Dom, Jakob (John Cena). La recette qui a fait le succès de la franchise devrait continuer de séduire les fans avec ses ingrédients phares: gros bolides , grosse action, grosse dérision. Sans jamais craindre ni le ridicule ni l’exubérance, «F&F 9» franchit même une étape de plus avec des voitures qui s’envolent... au sens propre! Note: **

«Do you do you Saint-Tropez»… La comédie de juillet made in France joue à fond la carte du rétro cliché. Soit la Côte d’Azur, sa jet set, un couple de milliardaires qui reçoivent leurs amis du showbiz. Surviennent tentative de meurtre, lettres anonymes pas piquées des hannetons, cocktails et cancans, et un inspecteur qui fait tache, voire bavure. C’est aussi daté que Jean-Marie Poiré au scénario, aussi épais que Christian Clavier en tête d’affiche et au scénario aussi, avec quelques pépites sans doute signées Jean-François Halin (coscénariste également, dialoguiste-adaptateur-coscénariste des «OSS»). Le reste est téléphoné, long comme la distribution, mi-paresseux mi-hystérique. La voix de fausset de Jérôme Commandeur et les chiens sont très bien. Note: **