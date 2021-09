Cinéma : Tous les nouveaux films qui sortent le 1er septembre

Marvel côtoie la prison, l’amour le cerveau, et l’horreur les chevaux (entre autres joyeusetés) cette semaine au cinéma.

Simu Liu dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux»

«Shang-Chi et la légende des dix anneaux», de Destin Daniel Cretton

Vingt-cinquième film Marvel, 2e de la phase IV, 1er avec un superhéros et un casting asiatique (Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh… Mais qu’est-ce que ça vaut? Réponse dans notre critique.

«Un triomphe», d’Emmanuel Courcol

Un comédien en galère (Kad Merad) accepte d’animer un atelier de théâtre dans une prison. Touché par les détenus, il décide de monter une pièce avec eux, qui se jouera dans un vrai théâtre. Inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée en Suède, «Un triomphe» se révèle gentillet et plein de bons sentiments. Qu’importe: parce qu’il évite les écueils et parce que les acteurs offrent de belles performances, il se laisse regarder plaisamment.. Note: ***

Découvrez aussi notre interview de Kad Merad

«La nuit des rois», de Philippe Lacôte

Jeune homme d’Abidjan, Zama débarque à la Maca, une prison surpeuplée au cœur de la forêt. Tel Shéhérazade, Zama doit réciter des contes toute la nuit pour ne pas être tué au petit matin. Mais que va-t-il pouvoir raconter? Le Franco-Ivoirien Philippe Lacôte connaît bien la Maca, car il y rendait visite à sa mère chaque semaine: «Choisir un prisonnier et l’obliger à raconter des histoires est une pratique qui existe. Mais elle n’est pas aussi extrême que dans mon film». Primé au Festival de Fribourg (FIFF), «La nuit des rois» est une expérience cinématographique puissante, d’une beauté shakespearienne, avec des chants et des danses superbement incarnés. Note: ****

«After - Chapitre 3», de Castille Landon

Avis aux fans de Tessa et Hardin: le troisième acte de leur amour passionnel se déroule sur grand écran dès maintenant. Dans «After: la chute», alors que Tessa prévoit d’emménager à Seattle, la jalousie de Hardin s’intensifie et menace leur relation. Tout ça n’est pas prêt de s’arrêter, puisque «After 4» a déjà été tourné.... Pas vu.

«Cinq nouvelles du cerveau», de Jean-Stéphane Bron

Jean-Stéphane Bron nous entraîne à la découverte des travaux de cinq chercheurs au croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Pour le bien de l’homme… avec effet boomerang sur l’avenir de l’humanité? Un débat complexe dont le Lausannois arrive à mettre les enjeux éthiques à la portée de tous, et qu’il est urgent de découvrir. Note: ****

«Malignant», de James Van

«Saw» (2004). «Death Sentence» (2007). «Insidious» (2010) et sa suite (2013). «Conjuring: Les dossiers Warren» (2013) et «Conjuring 2» (2016). Point commun? James Wan derrière la caméra. Alors les amateurs d’épouvante-horreur savent à quoi s’attendre avec «Malignant», histoire d’une femme perturbée par de terribles visions d’une créature qui commet des crimes atroces. Même si Wan a aussi réalisé «Fast & Furious 7» et «Aquaman», n’est-ce pas. Pas vu

«Dream Horse», de Euros Lyn

«Dream Horse» raconte l’histoire vraie de Jan Vokes, une serveuse et caissière galloise qui s’ennuyait tant qu’elle fonda un syndicat ouvrier pour… entraîner un cheval de course! Avec Toni Collette… et 39 chevaux au générique. Pas vu

«Careless Crime», de Shahram Mokri

Quarante ans après l’incendie du cinéma Rex d’Abadan qui, en pleine révolution iranienne qui mena à la chute du shah, fit 478 victimes, quatre individus veulent mettre le feu à un cinéma dans l’Iran actuel… Certains ont peut-être déjà vu le film de Shahram Mokri au Festival du film oriental de Genève. Les autres peuvent se rattraper au cinéma Bellevaux à Lausanne.

«This not a Burial, It’s a Resurrection», de Lemohang Jeremiah Mosese

Un petit village dans les montagnes du Lesotho, surplombant une vallée que la construction d’un barrage menace de submerger. Pour en défendre l’héritage spirituel et raviver l’esprit de résistance de sa communauté, Mantoa, la doyenne du village, 80 ans, construit sa légende et devient éternelle… Ce film a été le premier à représenter le Lesotho dans la course aux Oscars. Pas vu

«Chien Pourri, la vie à Paris!» de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Les aventures, sous forme de courts métrages, d’un drôle de chien à Paris feront le bonheur des tout-petits aussi bien au CityClub à Pully qu’au Cinelux à Genève. Il faut dire que le clébard en question retombe toujours sur ses pattes. Bizarre, vous avez dit bizarre? Pas vu

«Paolo Conte – Via con me», de Giorgio Verdelli

Paolo Conte. 84 ans. Si vous ne pouvez pas patienter jusqu’au 22 mai 2022 pour aller le voir en concert à Zurich, si vous voulez le (re)découvrir dès maintenant, allez au Cinélux à Genève voir le documentaire que lui consacre Giorgio Verdelli. Pas vu.

Et ne ratez pas…

La journée du cinéma Allianz

Dimanche 5 septembre, la 5e édition de la Journée du cinéma Allianz permet de voir, dans 226 cinémas (soit 550 salles) de Suisse et du Liechtenstein, plus de 150 films au tarif unique de 5 francs la séance! Infos pratiques et liste des cinémas participants sur le site de l’événement.

Festival du film vert

Avec pour pivot le film Génération Greta, le Festival du film vert présente, jusqu’au 17 octobre, une soixantaine de documentaires dans une trentaine de villes de Suisse romande. Les conséquences du changement climatique, et la prise de conscience du besoin de changements dans nos modes de vie, sont au centre des discussions et des réflexions. Infos et programmes sur le site du festival.