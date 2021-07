Cinéma - Tous les nouveaux films qui sortent le 21 juillet

«Space Jam: Nouvelle Ère» Courtesy of Warner Bros. Pictures

«Old», de M. Night Shyamalan

Imaginez: vos enfants de 6 et 10 ans s’éloignent juste quelques minutes de vous pour jouer… et reviennent avec cinq ans de plus. C’est le début du cauchemar. Avec «Old» (dont on vous parle plus longuement dans cet article), M. Night Shyamalan nous concocte un cauchemar estival auquel on goûte avec plaisir, malgré ses quelques petits bémols.

«Kaamelott - Premier volet», d’Alexandre Astier

Le premier volet cinématographique de «Kaamelott» débarque après une attente interminable pour les fans. On vous en dis plus dans cet article.

«Space Jam: Nouvelle Ère», de Malcolm D. Lee

En 1996 (yep, ça date!), Michael Jordan se livrait à un match de basketball d’anthologie dans l’équipe des Looney Tunes, contre des extraterrestres pas jojos. Et c’était vachement bien. En 2021, c’est le champion de la NBA LeBron James qui va s’allier à Bugs Bunny & Cie, pour un match qui doit sauver son fils. Les scénaristes ne se sont pas foulés, et le spectacle est peu digeste. Note: **

«Chasseurs de truffes», de Michael Dweck et Gregory Kershaw

Ah le Piémont. La truffe blanche d’Alba, qui vaut une fortune, y prospère. Mais seuls quelques initiés, plus tout jeunes, accompagnés de leurs chiens, savent les dénicher. On pourrait les croire riches, tant le précieux champignon s’échange à des prix de fous dans les foires internationales. Il n’en est rien. «Chasseurs de truffes» dessine la chaîne qui va de la terre d’où l’on extrait les fameux champignons aux coussins rouges où l’on expose les plus beaux spécimens, sans oublier les hommes, bien sûr, qui en font la mécanique, entre sainte huile et cupidité oxydante. Mais au fond, l’expert qui savoure en solitaire sa truffe dans un restaurant en écoutant «La Tosca» est-il si éloigné du chasseur qui s’en va en catimini écouter une chouette ou chanter une rengaine dans les bois? À découvrir dans ce documentaire quatre étoiles. Note: ****

«Spirale: L'héritage de Saw», de Darren Lynn Bousman

Un flic (Chris Rock) au passé pas très net et son nouveau coéquipier (Max Minghella) enquêtent sur une série de meurtres inspirés de ceux du tueur au puzzle… Pour les fans de la saga «Saw» avides de tortures bien sanguinolentes, et les amateurs de thrillers à la sauce «Seven» et ses supplices psychologiques. Note: **

Et encore

Vous vous souvenez de Coral, Wendy et Gina, les trois prostituées en cavale de «Sky Rojo» (on vous avait parlé de la saison 1 dans un épisode «On s’mate quoi?»)? Et bien elles seront de retour dès ce vendredi 23 juillet sur Netflix. A voir ce qu’Alex Pina (créateur de la «Casa de Papel», dont la saison 5 arrive le 3 septembre prochain) nous réserve…