Cinéma - Tous les nouveaux films qui sortent le 28 juillet

James Gunn a réussi son pari! Avec le nouveau «The Suicide Squad», il donne un gros coup de pied dans la fourmilière des films de superhéros. On vous dit tout dans notre article sur le film.

Dans «C’est la vie», cinq femmes entrent à l’hôpital quasi simultanément pour accoucher. Une comédie chorale trop sage malgré ses bonnes idées, dont on vous parle dans cet article .

Adaptation cinématographique d’une des attractions de Disneyland (à l’instar de «Pirates des Caraïbes»), «Jungle Cruise» est un divertissement estival par excellence. Lisez notre critique et embarquez avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, quelques serpents et morts-vivants… immédiatement!

«Spirit l’indomptable », d’Elaine Bogan et Ennio Torresan

Après avoir été élevée par sa tante, Fortuna retourne au Texas dans le ranch de son père et se lie d’amitié avec l’étalon Spirit. Avec deux nouvelles copines cavalières, la jeune rebelle va tenter de sauver le cheval des griffes d’un cowboy qui veut le capturer. Une aventure sympa dans des paysages sauvages enchanteurs, mais il est temps d’arrêter avec ces héroïnes anorexiques. Le film d'animation d'Elaine Bogan et Ennio Torresan Jr. complète la saga «Spirit, après le long métrage de 2002, «Spirit, l’étalon des plaines», et la série TV «Spirit : Au galop en toute liberté». Note: ***