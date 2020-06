Afghanistan

Tous les prisonniers talibans seront bientôt libérés

Selon l’accord signé entre les États-Unis et les talibans, Kaboul doit libérer 5000 prisonniers pour que les négociations pour la paix débutent.

Selon un accord historique signé fin février par les États-Unis et les talibans, Kaboul doit libérer jusqu’à 5000 rebelles, qui doivent en échange relâcher jusqu’à 1000 membres des forces afghanes qu’ils détiennent. Il s’agit d’un préalable à l’ouverture de négociations de paix directes entre les autorités afghanes et les talibans, inédites en près de 19 années de guerre.

Kaboul a déjà libéré 3000 talibans et ces derniers ont déjà relâché plus de 500 membres des forces de sécurité afghanes, selon l’émissaire américain Zalmay Khalilzad, qui a appelé jeudi à aller au bout de ces échanges. «Mes collègues et moi avons pris la décision de libérer 2000 prisonniers supplémentaires très bientôt. Nous annoncerons bientôt la date», a déclaré Ashraf Ghani lors d’une conférence virtuelle organisée par deux cercles de réflexion de Washington, Atlantic Council et US Institute for Peace.