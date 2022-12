Hockey sur glace: Tous les Romands gagnent, sauf Ajoie

À la lutte avec Tyler Moy, Winnik a été l’homme du match face à Rapperswil freshfocus

Genève-Servette a croqué Rapperswil en première période. Les Saint-Gallois, dépassés par le rythme genevois, n’ont eu que quelques contre-attaques à se mettre sous la dent. Les Aigles ont frappé à deux reprises dans le premier vingt, de manière identique, soit après un mauvais rebond accordé par le gardien Melvin Nyffeler sur la droite de son but. Valtteri Filppula a exploité le premier puck relâché par le portier des Lakers (5e, 0-1), Teemu Hartikainen le deuxième (18e, 0-2). Ce Genève-là n’avait plus rien à voir avec celui entrevu il y a une dizaine de jours juste avant la pause internationale lors de la défaite à Kloten (3-0).

Les Genevois ont toutefois souffert dès la deuxième période, lorsque Rapperswil a, à son tour, affiché un autre visage. Yannick-Lennart Albrecht a tout d’abord réduit le score (25e, 1-2). Les Aigles ont ensuite résisté jusqu’à ce que Mike Völlmin commette une erreur de débutant dont a bénéficié Jeremy Wick (36e, 2-2). Les Aigles se sont appuyés sur leur powerplay pour reprendre les devants (42e, Winnik), mais les Lakers n’ont eu besoin que de 34 secondes pour égaliser à 3-3 grâce à Tyler Moy en supériorité numérique (42e).

Auteur d’un match immense, Daniel Winnik (quatre points) a finalement donné la victoire au GSHC d’une déviation en powerplay consécutive à un tir de Tömmernes, seulement sept secondes après le début de la pénalité saint-galloise (59e, 3-4).

Les Aigles joueront encore deux parties cette année: jeudi aux Vernets contre Langnau, puis vendredi à Fribourg. Ils reprendront ensuite le championnat le 3 janvier avec un long déplacement à Davos.

Bien que dominé, Lausanne enchaîne face à Berne

Victoire pour Martin Gernat et le LHC face à Berne. Pascal Muller/freshfocus

Lausanne avait laissé ses spectateurs sur une bonne impression voilà dix jours en dominant Zurich avec la manière. Pour son retour à la Vaudoise aréna, la formation dirigée par Geoff Ward est parvenue à enchaîner mardi soir contre Berne (5-2). Mais cette deuxième victoire de suite à la maison, bien moins aboutie que la précédente, a pris du temps à se dessiner.

À côté de leurs patins durant la première moitié de la rencontre, les Lions ont bénéficié d’un coup de pouce du défenseur canadien Cody Goloubef pour se remettre la tête à l’endroit. De retour dans l’alignement vaudois, à l’instar d’Andrea Glauser, Ken Jäger et Guillaume Maillard, Michael Raffl a en l’occurrence payé de sa personne en terminant la tête la première dans la balustrade suite à une très vilaine charge dans le dos de l’arrière des Ours (26e).

Les cinq minutes de pénalité justement infligées par les arbitres à l’ancien joueur de NHL ont permis aux Lausannois de tromper à deux reprises Daniel Manzato en avantage numérique. D’abord grâce à une jolie percée plein axe de Martin Gernat (27e, 1-1). Puis, 39 secondes plus tard seulement, suite à un bon travail de Jiri Sekac devant la cage adverse (28e, 2-1).

En confiance, l’attaquant tchèque est parvenu à ajouter une troisième réussite dans la foulée. Parfaitement lancé en profondeur par Damien Riat, qui s’est arraché à sa propre ligne bleue, le No 92 du LHC a fait étalage de toute sa technique pour facilement remporter son face-à-face avec le dernier rempart bernois (34e, 3-1).

Ces trois points, décrochés devant une formation en pleine bourre et qui a poussé pour revenir dans l’ultime période, devront être bonifiés dès vendredi soir lors de la réception d’Ajoie. Mais Joël Genazzi, qui a établi un nouveau record en fêtant sa 524e apparition sous les couleurs rouge et blanche, et ses partenaires auront l’obligation de jouer plus qu’une période face à la lanterne rouge s’ils n’entendent pas connaître une grosse désillusion. Car les Lions, globalement malmenés par les Ours, ont dû attendre que la cage adverse soit déserte pour véritablement respirer.

FR Gottéron renoue avec le succès après un match à rebondissements

La joie des Fribourgeois après leur sixième but. Claudio De Capitani/freshfocus

Devant son public, FR Gottéron a mis fin à sa spirale négative de cinq revers en prenant la mesure de Lugano (7-4) pour la troisième fois de la saison, en autant de rencontres. Moins solide qu’à l’accoutumée défensivement, Fribourg a failli se saborder en galvaudant un avantage de deux longueurs. Une bonne troisième période et un jeu de puissance en feu lui a permis de s’offrir trois points bienvenus.

À la BCF Arena, on a cru pendant une période que le scénario des dernières parties allait se répéter. Avec des Dragons qui se procurent des occasions mais qui manquent de précision et de justesse à la finition, tout en encaissant un but. À la 3e, Gerber a pu inscrire sa première réussite de la saison en profitant d’une erreur de placement de Hughes.

Tout à changer dès l’entame du deuxième tiers, en moins de sept minutes, les Fribourgeois ont fait passer la marque à 3-1. Kuokkanen d’un tir puissant en power play (22e), Gunderson sur un lancer probablement dévié par Walser (23e) et Marchon d’une reprise directe à bout portant (28e) ont fait capituler Koskinen. À ce moment, FR Gottéron semblait s’envoler vers le succès. Sauf que, désorganisés défensivement comme rarement cette saison, les hommes de Dubé se sont endormis et ont permis aux Tessinois de recoller au score avant la pause.

Ce duel est devenu encore plus riche en rebondissements lors de l’ultime période. À la 52e Mottet pensait avoir délivré le public mais Granlund a pu égaliser seulement 47 secondes plus tard. La décision est finalement intervenue à la 55e d’un nouvel envoi puissant de Kuokkanen en avantage numérique (55e). Schmid (58e) a pu saler l’addition, à nouveau à 5 contre 4.

FR Gottéron tentera dès jeudi, à Zurich, d’entamer une nouvelle série, positive cette fois.

Ajoie plie une fois de plus, face à Kloten

Malgré la reprise de l’équipe par Julien Vauclair, les matches se suivent et se ressemblent pour Ajoie. Andy Mueller/freshfocus

Le HC Ajoie est prisonnier d’un puits sans fonds. Julien Vauclair à la bande ou pas, les Jurassiens ont encore perdu. Contre Kloten, ils ont concédé leur 14e défaite d’affilée, après avoir été battus 5 à 3 par les «Aviateurs».

Pourtant, à la Stimo Arena, au vu de leur fin de match positive, les visiteurs auraient pu espérer accrocher au moins un point. Finalement, c’est bien l’entame des débats qui leur aura été fatale. Menés par deux buts après 10 minutes seulement, les coéquipiers de Tim Wolf ont réussi à réduire l’écart sans trop attendre, à la 16e minute, grâce à Huber. Mais moins d’un tour de chronomètre plus tard, c’était comme si rien n’avait changé : Dario Meyer venait de redonner deux longueurs d’avance aux siens.

Et comme Ajoie a visiblement de la peine à négocier les moments-clés, un nouveau but zurichois allait être marqué par Ruotsalainen, 40 secondes après le retour des vestiaires…

Muets durant l’entier du tiers intermédiaire, les «jaune et noir» ont tout de même réussi faire valoir leur point de vue dans ce match, scorantpar deux fois dans le dernier tiers (42e, Frossard et 58e, Gauthier, sur power play). Tentant le tout pour le tout, l’entraîneur visiteur a sorti son gardien, ce qui s’est malheureusement soldé par un résultat néfaste pour ses intérêts; Obrist a coupé court aux espoirs d’Ajoie en inscrivant le but final à moins d’une minute du terme.

Bienne tremble avant de battre Davos

Le HC Bienne a fait ce qu’il fallait en fin de rencontre face à Davos. Urs Lindt/freshfocus

Avec le HC Bienne, il ne faut jurer de rien. Mené au score durant la majeure partie d’une rencontre plutôt vide de sensation, il a trouvé les ressources pour inverser la tendance dans les ultimes minutes, à la faveur de deux réussites marquées par Brunner et Sallinen, pour s’imposer finalement 3-2 face au HC Davos.

Quand l’affiche met aux prises deux formations pleines d’aplomb en cette fin d’année, on peut légitimement s’attendre à une session de qualité. Cela n’a pas été le cas, ou seulement par intermittence. Entre des Biennois qui ont obtenu quatre succès lors des cinq matches précédant la pause internationale et des Davosiens qui en ont décroché six lors des sept derniers, le duel s’annonçait spectaculaire.

Les prévisions se sont finalement révélées erronées. Si l’ouverture du score précoce d’Andres Ambühl après 97 secondes d’une reprise dans une défense locale dépassée a forcément jeté un froid dans l’arène et sur le banc biennois, elle n’explique pas que la formation d’Antti Törmänen ait proposé un jeu aussi déstructuré durant la période initiale.

La fadeur du hockey proposé à ce moment-là s’est pleinement révélée aux yeux du public lors des deux séquences de jeu puissance offertes à Bienne. Un gaspillage en bonne et due forme. Sans être forcément plus convaincant dans ses coups de patins, Davos a maintenu son avantage jusqu’en ouverture de tiers intermédiaire. Si Mike Künzle, lancé par Luca Cunti, n’a pu égaliser au terme d’une rupture menée à la 9e minute, celle conduite après 107 secondes au sortir de la première pause, toujours lancée par Cunti, a connu une issue plus heureuse. D’un habile mouvement de canne, l’ailier zurichois du EHCB a logé le puck entre les jambières du gardien Gilles Senn.

Dans chaque rencontre du HC Bienne, c’est bien connu, il y a toujours une part d’inattendu. Les quelques actions lumineuses élaborées dès cet instant laissèrent alors augurer d’une suite à son avantage. Avant d’être à nouveau coupé dans son élan lorsque Valentin Nussbaumer, en contre et contre le cours du jeu, a redonné un but de plus aux visiteurs (27e). Le deuxième de National League s’est ensuite retrouvé sous haute tension lorsqu’il a été contraint de passer 1’28 en double désavantage numérique. Puis il s’est trouvé chanceux quand Nygren, Wieser et Dahlbeck ont ajusté les montants d’un bon Simon Rytz en l’espace de trois minutes à la mi-match.

Bienne est pourtant revenu une deuxième fois. Et même en power play, exercice dans lequel il a été particulièrement mauvais mardi soir. Une rondelle extraite de la bande par Rajala pour Hichier, qui transmet à Brunner: il a suffi d’une action pour sortir l’assistance de sa léthargie (55e, 2-2).