Hockey sur glace : Tous les Romands ont gagné, sauf Ajoie

Genève-Servette, Fribourg Gottéron, Lausanne et Bienne se sont imposés mardi soir, mais les Jurassiens ont perdu à Lugano.

Bonne opération pour les Genevois à Ambri. freshfocus

GE Servette n’a pas exactement brillé, mardi soir en clôture de Carnaval à la Gottardo Arena. Tant pis pour le spectacle, vive le réalisme! Souvent bousculés, parfois distraits, les Genevois sont parvenus à assurer l’essentiel sur le plan mathématique, grâce à une efficacité redoutable. La victoire, décrochée cahin-caha malgré ce que pourrait dire le score (1-5), ne restera pas dans les annales. Mais les trois points récoltés au sud des Alpes constituent un butin suffisamment précieux pour vite oublier la manière.

À la faveur de ce succès, les Aigles ont plus que jamais la 6e place de National League en ligne de mire - Davos n’a plus que 0.02 point d’avance à la moyenne de points par match. Empocher la totalité de l’enjeu s’avérait d’autant plus important que, pendant ce temps-là, les deux autres rivaux des Genevois (Lausanne et Lugano) faisaient eux aussi le plein.

Si elle s’est bien terminée, l’expédition tessinoise des Genevois avait commencé sur des bases peu rassurantes. Le premier coup de semonce (tir sur la transversale d’Isacco Dotti dès la 1re minute) n’a pas réveillé les troupes. Alors Ambri a pris ses aises et profité d’une double bourde pour ouvrir le score. Henrik Tömmernes, auteur d’une relance inconsidérée, et Gauthier Descloux, qui a laissé filer le puck entre ses jambes, se sont alliés pour offrir le 1-0 à Johnny Kneubuehler (9e). Coupables de ne pas avoir su planter le deuxième, les Biancoblu ont été punis par une égalisation jolie mais tombée de nulle part, sur un tir de Roger Karrer dévié par Deniss Smirnovs en supériorité numérique (15e).

Très bien payé après un tiers, Genève a profité d’une nouvelle pénalité tessinoise pour prendre l’avantage sur une réussite concoctée - à cinq contre quatre - par les deux champions olympiques finlandais, Sami Vatanen et Valtteri Filppula. Les Aigles ont ensuite plus ou moins contrôlé les débats au cours d’une deuxième période hachée. Puis, poursuivant la leçon d’opportunisme, Tanner Richard, bien lancé en profondeur par Arnaud Riat, est allé battre le nouveau gardien finnois d’Ambri, Janne Juvonen (36e).

Histoire de ne pas laisser le sort changer d’humeur, les joueurs de Jan Cadieux ont eu l’excellente idée de planter le clou dès l’entame de l’ultime tiers-temps. Valtteri Filppula s’est cette fois-ci associé à Joël Vermin pour trouver la faille. La suite n’allait être que remplissage (si l’on excepte le goal final de Vermin dans la cage vide à la 56e), entre des Tessinois désormais éliminés de la course aux pré-play-off, et des Genevois déjà concentrés sur la suite des opérations. Ce sera pour vendredi à Porrentruy contre Ajoie, avant la réception de Zoug samedi aux Vernets.

FR Gottéron fait décidément un bien beau leader

Reto Berra et les Dragons ont pris le dessus sur leur dauphin. Marc Schumacher/freshfocus

FR Gottéron a conforté son statut de leader du championnat de National League de manière impressionnante, mardi soir face à son dauphin, le EV Zoug (6-2). Les Dragons ont conquis une 13e victoire de suite à domicile en faisant la différence lors des deux premiers tiers. Collectivement surtout, mais également sous l’impulsion de leur trio phare et avec un bijou conclu par Julien Sprunger, finalement auteur d’un doublé, comme Nathan Marchon.

Le contexte faisait saliver. Les deux premiers du championnat pour un back-to-back en 24 heures. Il faut admettre qu’il y avait un petit air de play-off, sur le papier. Dans une BCF Arena encore une fois pleine et emballée, l’intense réalité de la glace l’a confirmé.

Au rayon rythme, il faut souligner la nouvelle prestation collective aboutie des Dragons, trois jours après le coup de mou de Langnau. Face au EVZ, les hommes de Christian Dubé - avec la recrue défensive finlandaise Otso Rantakari - avaient retrouvé leur exécution, de la première à la quatrième ligne, devant comme derrière.

Dans son rôle de locomotive, la triplette Marchon-Desharnais-Mottet a montré la voie. C’est simple: les trois hommes ont marqué. D’abord David Desharnais face au but ouvert (1re 1-0), ensuite Killian Mottet d’une déviation au second poteau (12e 2-1) et enfin Nathan Marchon d’un tir imparable (28e 3-1). Enivrant.

Mais que dire du 4-1 (40e) inscrit par Julien Sprunger au terme d’une combinaison avec Ryan Gunderson et Sandro Schmid? Somptueux, tout simplement. De son côté, Reto Berra mérite également une mention. Parce qu’il a permis à FR Gottéron de rester devant (2-1) lorsque Zoug profitait d’un power play pour lancer un moment fort en début de tiers médian (arrêts devant Hofmann et Müller). Et parce qu’il n’a pas laissé le EVZ croire à un retour en fin de rencontre, derrière sa réduction du score et avant le doublé de Sprunger, d’un missile dont il a le secret (52e 5-2).

Sûr que la bande de Dan Tangnes, finalement battue 6-2 avec un autre doublé, celui de Nathan Marchon (58e dans la cage vide), voudra sa revanche mercredi soir.

Lausanne ne pouvait réaliser qu’un carton

Soirée tranquille pour le Lausanne HC. Estelle Vagne/freshfocus

Face à ce Langnau-là, Lausanne ne pouvait pas laisser filer des points. Ou il aurait fallu faire exprès tant l’opposition emmentaloise était faible mardi soir à la Vaudoise aréna. Sans réaliser le match de leur vie, les hommes de John Fust ont décroché un large et important succès (8-2) dans la course aux séries finales.

Le LHC a toutefois eu la mauvaise idée de se mettre au niveau de son adversaire au cours des dix premières minutes. La première sortie de zone réussie des Lions, alliant vitesse et précision dans les passes, a forcé Sebastian Schilt à commettre une faute (9e). Cette pénalité a surtout provoqué un déclic sous les casques vaudois.

Jason Fuchs, en feu, et ses coéquipiers ont enfin commencé à contrôler un temps soit peu le rythme de la rencontre. Et à pleinement profiter de l’inexpérience des malheureux gardiens Tim Baumann (19 ans) – jusqu’à la 27e minute – et Louis Kurt (18 ans). Livrés à eux-mêmes, les deux portiers, appelés à suppléer Ivars Punnenovs (malade) et Robert Mayer (blessé), ont vécu un véritable calvaire sur la glace vaudoise.

La première ligne lausannoise ne s’est guère laissée émouvoir par le sort réservé aux deux habituels juniors élites des Tigres. Présents sur toutes les réussites vaudoises, Jason Fuchs (trois buts, deux assists), Damien Riat (un but, quatre assists) et Jiri Sekac (trois assists) ont soigné leurs statistiques personnelles. Les trois compères ont surtout rappelé qu’ils étaient indispensables dans le bon rendement de leur équipe. Le mutisme des autres trios offensifs, devant une arrière-garde si fragile, est, en revanche, une réelle source d’inquiétude pour le coaching staff du LHC.

Une chose est sûre, John Fust et ses adjoints doivent certainement souhaiter que cette balade de santé – à relativiser, compte tenu des circonstances – dope la confiance des Lions et qu’elle lance enfin une série victorieuse. Premier élément de réponse jeudi soir (19h45) avec la réception de Lugano, un adversaire direct dans la lutte à la 6e place.

Berne n’a pas fait le poids contre Damien Brunner

Damien Brunner était en forme, mardi soir. Urs Lindt/freshfocus

Il aura fallu deux cadeaux de Joren van Pottelberghe pour que le CP Berne évite le pire sur sa patinoire. Le portier du HC Bienne plaidera déjà coupable sur la première réussite du SCB, lorsque le capitaine Simon Moser l’a surpris au premier poteau depuis le côté de la cage (19e). À ce moment-là, le HC Bienne menait tranquillement… 5-0! Avant l’erreur de jugement du gardien du HCB, la «ligne des Zurichois» (Brunner, Cunti et Künzle) s’en était donné à cœur joie au sein d’une défense bernoise complètement dépassée.

En un seul tiers-temps, Damien Brunner a inscrit quatre points personnels. Le Zurichois de 35 ans a tout d’abord délivré deux passes décisives de toute beauté à Luca Cunti (4e, 0-1 et 7e, 0-2). Il a ensuite marqué le 0-4 avec la manière en solitaire face au gardien Philip Wüthrich (16e). Enfin, il a couronné son premier tiers-temps de feu en ajoutant une passe de plus à sa fiche statistique lorsque Mike Künzle a marqué le 0-5 (19e). Pour Damien Brunner, qui vit une saison faste (sa quatrième) sous le maillot du HC Bienne, il s’agissait là de son 41e point de l’exercice (20 buts, 21 assists). Un total remarquable pour le chasseur de buts des Seelandais, sacré meilleur compteur du championnat de LNA il y a dix ans avec l’EV Zoug.

Si le HC Bienne a bâti son succès en première période (1-5), une nouvelle bourde du gardien van Pottelberghe - alors que les Seelandais évoluaient en supériorité numérique - a permis aux joueurs de la capitale de réduire l’écart juste après la mi-match (34e, 2-5). Auteur d’une performance minimaliste après avoir pris très vite une avance de cinq buts, le HC Bienne a géré sa fin de soirée de manière à ne jamais réellement être inquiété par les Ours.

Après avoir battu le HC Ajoie vendredi dernier (3-0) puis le CP Berne mardi dans la capitale (5-2), le HCB se déplace à Davos mercredi. Les joueurs d’Antti Törmänen recevront ensuite le Lausanne HC vendredi.

À Lugano, Ajoie a livré le match de trop

Nicola Aeberhard et les Jurassiens étaient sans force au Tessin. Marusca Rezzonico/freshfocus

Comme la veille à Berne, les hockeyeurs jurassiens ont été cueillis à froid, concédant l’ouverture du score par Giovanni Morini après 193 secondes. Titularisé pour la deuxième fois devant les filets du HCA, Nicola Aeberhard semblait destiné à passer une nouvelle soirée de galère après celle, écourtée après 34 minutes, du 25 janvier contre Rapperswil.

Cette fois-ci, Tim Wolf, pas totalement irréprochable sur le 2-1 bernois, décisif, de la 54e minute, a conservé sa tâche de préposé à l’ouverture de la porte tout au long de la partie, qui a définitivement tourné en faveur des Luganais dès l’entame de la période médiane.

Le gardien cédé en licence B par La Chaux-de-Fonds a fait ce qui était attendu de lui. Cela n’a pas empêché ses coéquipiers de fléchir au fil des minutes. Mais avant que la flamme de l’espoir ne s’éteigne pour de bon, les employés de Julien Vauclair, qui retrouvait pour l’occasion cet antre qu’il a tant chéri en tant que joueur, se sont offert un sursaut d’orgueil sous la forme d’une égalisation tombée à la 9e minute. Contre le cours du jeu, Daniel Eigenmann a expédié une frappe longue distance qui a surpris le portier Thibault Fatton, peut-être aveuglé par la forêt de joueurs qui se dressait devant lui.

La cinquième réussite de la saison du défenseur était ainsi la première inscrite à 5 contre 5 par le collectif «jaune et noir» depuis près de cinq matches. En toute fin de période, Lou Bogdanoff, en excellente position devant Fatton, a manqué de donner l’avantage à ses couleurs.

Les débats ont ensuite progressivement viré au monologue, tessinois il va sans dire. L’accumulation des efforts consentis ces derniers jours a de plus en plus pesé sur les organismes jurassiens, qui ont manqué de percussion dans le jeu de transition. L’équipe de Chris McSorley, en toute logique, s’est échappée au score. Le 2-1 de Morini (26e), à la déviation d’un envoi pris de la ligne bleue par Santeri Alatalo, a coupé pour de bon les jambes, déjà lourdes, de l’adversaire. La menace s’est dès lors faite de plus en plus rare devant Fatton, jusqu’à devenir quasi inexistante.

Le top scorer Mark Arcobello, en déséquilibre, en parvenu à marquer le troisième à la 35e minute avant que Calvin Thürkauf, en jeu de puissance, ne majore la punition infligée au HCA en ouverture de dernière période. Dépassés dans le tiers intermédiaire, épuisés dans l’ultime «vingt», les hockeyeurs de Porrentruy n’ont rien pu faire. Et Lugano a géré tranquillement sa fin de partie.

Le HC Ajoie bénéficie désormais de deux jours de répit avant la réception de GE Servette vendredi soir.