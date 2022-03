États-Unis : Tous les secrets de «The Big Bang Theory» dans un livre

La journaliste Jessica Radloff, qui a couvert la série durant ses 12 saisons, a interrogé les créateurs et les stars de la fiction pour un bouquin événement.

Vous pensez tout connaître de «The Big Bang Theory»? Jessica Radloff compte bien vous montrer que ce n’est pas le cas. Cette journaliste qui travaille pour le magazine «Glamour» croyait, elle aussi, qu’elle ne pouvait plus rien découvrir sur la sitcom qui a pris fin en 2019 et pour laquelle Kunal Nayyar a dû faire des sacrifices, jusqu’à ce qu’elle décide d’écrire un livre sur le sujet et qu’elle interroge les créateurs et les stars de la fiction.

Le résultat de ses 19 mois de travail paraîtra le 11 octobre 2022 aux États-Unis et s’intitule «The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series» («L’histoire intérieure et définitive de la série épique à succès», en français). Selon «The Hollywood Reporter», il contiendra une quarantaine d’interviews, dont celles de Kaley Cuoco (qui jouait le rôle de Penny), Melissa Rauch (Bernadette), Mayim Bialik (Amy), Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Simon Helberg (Howard) et Kunal Nayyar (Raj), qui ont été honorés à Hollywood.

«Je me suis rendu compte, après avoir réalisé 116 heures d’entretiens, que je ne connaissais la série qu’en surface et je vous promets que je ne survends pas le livre en disant ça. Beaucoup de révélations ont même choqué les acteurs, les créateurs et les producteurs exécutifs», a confié Jessica Radloff au magazine américain. Elle n’a cependant pas voulu en dire plus.