La Virtual Silent La Belle Nuit Party était à suivre sur le site et l’app de «20 minutes». De 21h à minuit, vous avez été très nombreux à vous connecter pour regarder les sets all styles, electro ou urbain de la dizaine de DJ à l’affiche. Si vous avez manqué cette belle soirée, nous vous proposons de revoir ci-dessous tous les shows dans leur intégralité.

Pour rappel, cet événement organisé par La Belle Nuit, comité qui œuvre pour l’amélioration de la qualité de la vie nocturne, ne s’est pas déroulé par hasard le samedi 13 mars 2021. À cette date, cela faisait un an jour pour jour que les autorités ont ordonné la première fermeture aux discothèques. «À travers cette soirée, nous voulons dire aux gens: «vous nous manquez terriblement». Tous les artistes, organisateurs, employés et techniciens travaillent avec passion. Dans ces métiers, les relations sociales sont centrales. Ne pas se voir, se retrouver et échanger depuis tout ce temps crée un vide de plus en plus grand chaque jour», avait expliqué Thierry Wegmüller, président de La Belle Nuit et patron du D! Club à Lausanne.