CFF: les trains sont supprimés entre Fribourg et Lausanne

Ce vendredi matin, tous les trains sont supprimés entre Lausanne et Fribourg. «Un accident de personne s’est produit vers 7h, à hauteur de Villaz-Saint-Pierre (FR). Les services de secours sont sur place et la police a ouvert une enquête», explique un porte-parole des CFF. La perturbation durera probablement jusqu'à 10h.

Les lignes concernées sont: IC1, IR15, RE2, RE3, S20, S21. Ainsi, les voyageurs de Genève et Lausanne pour Berne, Bâle ou Lucerne passent par Bienne. Et pour aller de Lausanne à Fribourg, il faudra passer par Yverdon. En outre, un service de bus de substitution a été mis en place entre les gares de Fribourg, Romont et Chénens. Les voyageurs de Bulle pour Fribourg utilisent les bus 234 et 336. Des retards d’environ une demi-heure sont à prévoir pour un trajet Lausanne-Berne.