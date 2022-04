Migros: œufs labellisés IP-Suisse, producteurs fâchés

Le lait équitable aussi évincé

Il y a un environ mois et seulement un an après l’avoir introduit, la Migros retirait de ses rayons le «lait équitable» de la coopérative Faireswiss. En effet, il n’entrait pas dans les normes d’IP-Suisse que Migros voulait exiger des producteurs. Selon la présidente de Faireswiss, Anne Chenevard, ce n’est pas à la grande distribution d’imposer ces normes à tous leurs producteurs et le partenariat a ainsi pris fin. Sur son site, la coopérative Le lait équitable rappelle qu’en Suisse, le prix du lait ne couvre pas les coûts de production, qui se situeraient à environ 98 centimes par litre, et que les producteurs ne sont payés qu’aux alentours des 71 centimes par litre. En s’engageant dans cette coopérative, ceux-ci touchent 1 franc par litre.