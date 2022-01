Genève – Tous punis pour la rixe, aucun pour la gorge tranchée

C’est finalement cet homme de 23 ans qui s’en tire avec la peine la moins lourde, six mois de prison avec sursis (alors que le parquet avait réclamé trois ans dont un an ferme), en raison de son absence d’antécédents spécifiques. Le tribunal a en revanche été plus sévère avec les deux autres, soit le grand frère de la victime et un copain. Ces deux jeunes adultes de 31 et 26 ans avaient fondu sur les lieux, appelés à la rescousse par la victime – qui ne l’était pas encore et avait déclenché une altercation après avoir importuné des jeunes femmes dans la file d’attente.