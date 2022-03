France voisine – Verts Français et Genevois unis contre un projet nucléaire

Le jour même du 11e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima (Japon), vendredi, des élus et des militants écologistes français, mais aussi genevois, ont clamé leur opposition au projet de construction d’une paire de réacteurs EPR, à côté de la centrale du Bugey (Ain/F). Cette dernière est située à 30 km de Lyon et à 70 km du canton de Genève. De conception française, les EPR sont des réacteurs nucléaires de troisième génération, réputés comme étant les plus puissants au monde.

Genevois inquiets et fâchés

Les opposants ont évoqué «une bombe à retardement». Ils ont aussi dénoncé les «risques inhérents à cette installation pour la santé humaine et l’environnement». Et ce, alors que le nucléaire «s’affirme comme une gabegie financière et économique, irresponsable et irrationnelle» ,et que les énergies renouvelables «coûtent désormais largement moins cher que le nucléaire».