Religion: Toussaint, Fête des morts, que célèbre-t-on au juste?

Si le 1er novembre, l’Église catholique commémore tous les saints, ces derniers nous ont laissé quelques expressions courantes bien bibliques. À l’image de «Pleurer comme une madeleine» (Luc, 7, 36), soit pleurer à chaudes larmes comme la pécheresse Madeleine aux pieds du Christ. On connaît bien aussi l’expression «Rendre à César ce qui est à César». L’apôtre Matthieu (22, 15) cite ainsi Jésus qui, au piège des pharisiens qui lui demandaient s’il était permis ou non de payer l’impôt à l’empereur Tibère, dit «César», avait répondu: «Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu».