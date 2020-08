Football

Tousser sur son adversaire pourrait valoir une expulsion

En marge de la pandémie de coronavirus, la Fédération anglaise de football a présenté de nouvelles directives en vue de la saison à venir.

Ces nouvelles instructions s’inscrivent dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée au coronavirus et sont applicables à tous les niveaux. Selon le document de la FA, des sanctions peuvent être prononcées si «l’arbitre est certain qu’un joueur a, délibérément et de près, toussé en direction du visage d’un adversaire ou d’un arbitre.»