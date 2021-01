Genève: délier les cordons de la bourse

Contrairement à l’université de Fribourg, les chiffres de l’aide financière apportés aux étudiants de la HES-Ge et de l’Unige montrent une hausse hors du commun en 2020, en lien avec la crise sanitaire. De 406 bénéficiaires (147 HES-GE et 259 Unige) pour un total de 2’879’983 fr en 2018 et 468 bénéficiaires (158 HES-GE et 310 Unige) pour une enveloppe globale de 3’291’528 fr en 2019, on est passé à 1'476 bénéficiaires (554 HES-GE et 922 Unige) pour un montant record de 8’305’777 francs. Un dispositif d’aide d’urgence mis en place par l’Unige et la HES-SO Genève a permis de venir en aide à près de 1’060 étudiants entre mars et août 2020. Les deux structures ont investi 1,1 million de francs, en dehors du budget ordinaire annuel. «Un remarquable élan de générosité a accompagné ce dispositif et a permis de récolter 2,5 millions de francs. Le fonds d’aide d’urgence a atteint un montant de 3,6 millions lors de la première vague», précise Jasmine Champenois, directrice de la division de la formation et des étudiants de l’Unige. Mais la crise sanitaire est couplée à une crise financière: le coronavirus a provoqué la disparition de beaucoup de jobs étudiants. Quelque 1100 nouvelles demandes ont été enregistrées l’automne passé. Par rapport à une rentrée académique habituelle, c’est une hausse de 35%. Depuis, le 6 novembre 2020, le dispositif d’aide d’urgence a été réinstauré en lien avec l’impact des mesures sanitaires sur le marché du travail. Au stade actuel, 397 aides ont été accordées pour un montant total de 482’000 francs. «Quelque 145 dossiers sont en traitement», ajoute Jasmine Champenois.