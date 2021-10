Procès immobilier (GE) – «Tout a été conduit pour abattre ces deux hommes»

Les avocats des promoteurs ont contesté toute volonté d’escroquerie. Getty Images

« Certains prévenus comparaissent détenus mais présumés innocents. D’autres comparaissent libres mais présumés coupables. » Après deux semaines de procès immobilier au cours duquel deux promoteurs sont jugés pour escroquerie, Me Nicola Meier, qui défend l’un d’eux, résume ce lundi toute la difficulté de sa tâche. À ses yeux, son client appartient à la seconde catégorie. Des centaines de lésés, des millions de dommages, des dizaines d’articles de presse durant dix ans, l’affaire se présente mal. La semaine passée, durant un réquisitoire implacable où il a réclam é 7 ans de prison contre son client (et 5 ans contre son associé) , le Ministère public n’a eu de cesse de le présenter comme un professionnel du crime. « On m’avait dit que la montagne serait dure à gravir. Je n’en vois même pas le sommet » , concède l’avocat, amer.

Me Meier fustige la méthode du Parquet, qui aurait choisi de porter des œillères. « Tout ce qui peut expliquer, justifier, on l’écarte. Tout ce qui peut accabler, on le cherche, on le garde. » Il s’est ainsi attaché à rappeler le rôle trouble de Cr e dit Suisse dans cette affaire (qui « a fait tout faux » , avait estimé l a procureure au premier jour du procès) mais qui a été écarté des débats, et celui de l’entreprise générale, dont la chute aurait précipité celle des promoteurs, et qui aurait profité d’une étrange mansuétude.

Il n’a «jamais menti»

Vient le c œ ur du dossier, ces fameux 423 acomptes de réservation encaissés pour la livraison, au final, de seulement 61 appartements. Me Meier a d’abord expliqu é que son client pouvait , au vu du droit, faire l’usage qu’il voulait des acomptes : l’ argent lui appartenait. Puis et surtout , il s’est attelé à démontrer que le promoteur n’avait jamais eu l’intention d’escroquer, c’est-à-dire de tromper astucieusement ses clients: d’une part, en vertu du roulement, seules 260 conventions ont été signées simultanément; d’autre part, « il a toujours eu la conviction» de pouvoir réaliser 260 logements , le potentiel du plan localisé de quartier . Il n’a donc « jamais menti sur le nombre » , mais s’est fourvoyé sur les délais. D’intention délictuelle il n’y a point. Quant à sa supposée absence de volonté de rembourser, Me Meier la balaie. «Dix-sept millions l’ont été avant même l’ouverture de la procédure pénale » , puis les biens des promoteurs ont été séquestrés.

«Il fallait un exemple!»

« Tout a été conduit pour abattre ces deux hommes » estimait ainsi, en matinée, Me Didier Bottge, l’ avocat de l’autre promoteur. Pour lui aussi , l’instruction a été menée à charge, sur la base de postulats qui tous concluaient à l eur culpabilité. L’enquête aurait été viciée par « des préjugés » , car il fallait « mettre un terme à certaines pratiques – on le sait bien, dans la politique criminelle, il y a des modes. Il fallait un exemple! » Bref, il fallait se faire des promoteurs immobiliers.

Me Bottge a ainsi répété que la faillite de l’entreprise générale avec qui travaillaient les deux hommes était « à la source de tout » . É voquant le trou de 22 millions laissé par celle-ci, il s’interrog e . « Où est passé l’argent? » dont seule une petite partie a servi à alimenter la société de promotion. Il blâme aussi Cr e dit Suisse, qui n’a rien fait pour stopper le massacre. Autrement dit , par commodité ou aveuglement, le Ministère public aurait fait fi des responsabilités des uns et des autres pour valider sa thèse première: la culpabilité des promoteurs. Et de relever, comme Me Meier le fera après lui , la présentation « tronquée » du volet des fameux acomptes de réservations de la promotion Pré-Longet, à Onex . Me Bottge plaide l ui aussi l a mauvaise foi de l’accusation : si l’on tient compte des 170 annulations et du potentiel du quartier, «on n’est pas en présence de surbooking».

«Excessif, donc dérisoire»