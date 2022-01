Enchères des biens de Maradona : Tout a été vendu, sauf une maison et une voiture

La vente aux enchères internationale des biens appartenant à la star du football Diego Maradona, qui avait été prolongée jusqu’au 31 décembre, s’est achevée avec la plupart des lots vendus.

«En principe, il ne reste plus que l’une des deux BMW, la plus chère, et la maison dans (le quartier résidentiel de Villa Devoto à Buenos Aires) à vendre. Pour le reste, nous avons eu des offres, il reste à les présenter au juge, nous le ferons ces jours-ci», a déclaré mardi Adrian Mercado, organisateur d’une vente aux enchères internationale des biens de Diego Maradona.

Parmi les biens les plus chers, une BMW 2016 a été vendue, avec un prix plancher de 165’000 dollars (près de 151’000 francs). L’autre BMW, datant de 2017 et évaluée à 225’000 dollars (205’000 francs), a été laissée vacante, mais Mercado espérait recevoir une offre dans les prochains jours. «Nous pensons que cette voiture sera également placée probablement cette semaine, il ne restera donc que la maison» de 700 m2 avec piscine, que Maradona avait achetée dans les années 1980 à ses parents et où ils ont vécu plus de 30 ans, dans le quartier résidentiel de Villa Devoto à Buenos Aires, selon Mercado.