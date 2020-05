«Tout ce délire sur la gravité du virus est déraisonnable»

Rédiger un nouveau commentaire

Peter Bishop 12.05.2020 à 19:31

C'est le plus grand spécialiste mondial alors j'ai tendance à le croire. D'autant que tout ce qu'il dit depuis le début se révèle exact et que son service à le plus bas taux de mortalité de tout le pays... Mais il y en a quand même dans les commentaires pour penser mieux savoir que lui...