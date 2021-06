Euro – Tout ce qu'il faut savoir pour aller voir Suisse-Espagne en Russie

Suisse-Espagne : Tout ce qu'il faut savoir pour aller voir le quart en Russie

Quel que soit le résultat, le quart de finale à Saint-Pétersbourg sera probablement la dernière occasion de voir la Nati dans un stade lors de cet Euro.

Les supporters suisses qui veulent vibrer dans un stade aux exploits de la Nati devront miser sur le quart contre l’Espagne. Getty Images

Après la victoire de la Suisse contre la France, de nombreux supporters réfléchissent à aller voir le quart de finale contre l'Espagne, ce vendredi à Saint-Pétersbourg (coup d'envoi à 18 heures). Mais est-il encore possible de réserver un vol et d'acheter un billet? Quelles sont les formalités à remplir par rapport au Covid? Voici les informations les plus importantes à connaître.

Est-il encore possible d'acheter un billet?

Oui, le portail des billets de l'UEFA sera ouvert mercredi à partir de midi, a précisé l'Association suisse de football (ASF). Cependant, les billets risquent de se vendre rapidement, prévient le voyagiste sportif Travelclub. Le nombre de billets qui seront mis sur le marché n'est pas encore connu.

Quels sont les billets encore disponibles?Le stade Krestowski de Saint-Pétersbourg peut normalement accueillir 68'000 spectateurs. Cependant, seule la moitié des places pourront être occupées, en raison du Covid. Les fans suisses obtiendront probablement des billets de la catégorie 1, située au centre, estime Travelclub. Les prix ne sont pas encore connus, mais devraient être un peu plus élevés que lors du huitième de finale contre la France, où un sésame coûtait 185 euros (un peu plus de 200 francs).

Y a-t-il encore des vols disponibles pour se rendre à Saint-Pétersbourg?

Plusieurs compagnies aériennes assurent la liaison entre Zurich et la deuxième plus grande ville de Russie. Le vol régulier de Swiss y atterrira à temps pour le match, à 13h25. En outre, la compagnie étudie la possibilité de proposer des vols supplémentaires, en fonction de la demande. Helvetic Airways effectuera un vol spécial avec son partenaire Travelclub. Le départ se fera vendredi à 8 heures pour un retour dimanche.

De quoi ai-je besoin pour entrer en Russie?

Il est nécessaire d'être muni d'un passeport, d'un résultat négatif de test PCR Covid-19 datant de moins de trois jours et d'un formulaire de voyage Covid-19 rempli. Un visa n'est pas nécessaire pour le Championnat d'Europe en Russie, car la Fan-ID de l'UEFA est suffisante. A noter que les masques seront obligatoires dans le stade.

Qu'est-ce que la Fan ID ?

La Fan ID de l'UEFA contient des données personnelles comme une carte d'identité. Elle est obligatoire pour l'accès au stade, en plus du billet de match. La Fan ID donne également droit à l'utilisation gratuite de certains bus, métros et trains le jour du match et le jour suivant.

Et pour les demi-finales et la finale?

Le quart de finale sera probablement la dernière chance pour de nombreux fans suisses de voir la Nati dans un stade. Car les deux demi-finales et la finale se dérouleront au stade de Wembley, à Londres, alors qu'il faut subir une quarantaine de 10 jours pour se rendre au Royaume-Uni. Il est toutefois possible que l'UEFA fasse pression sur le gouvernement britannique pour assouplir les règles d'entrée.