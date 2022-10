Kendall Jenner souffre des préjugés à son sujet

Kendall Jenner : «Tout ce que je fais suscite la haine»

Si elle peut paraître froide et intouchable, Kendall Jenner ne supporte pas que l’on se fasse des idées fausses sur sa personnalité. Dans le dernier épisode en date de l’émission de téléréalité «The Kardashian», diffusé le 20 octobre 2022 sur Hulu, le top model a confié son désarroi. Alors qu’on la voit se préparer pour se rendre à une soirée dans un club de Las Vegas avec ses amies, Hailey Bieber et Justine Skye, l’Américaine de 26 ans leur dit qu’elle angoisse parce qu’elle ne se sent jamais à l’aise devant une foule de personnes. Du coup, elle se fait beaucoup critiquer. «Tout ce que je fais suscite la haine. Je pourrais marcher dans la rue sans rien faire et quelqu’un aurait toujours quelque chose de mal à dire sur moi», a estimé Kendall.



Bien que célèbre depuis des années, la demi-sœur de Kim Kardashian, désormais célibataire, souffre toujours des préjugés à son encontre. «Je pense que ce qui fait le plus mal, c’est que les gens pensent que je suis une méchante fille, a-t-elle déploré. Parce que ce n’est tout simplement pas le cas. Cela peut être bouleversant lorsqu’on vous remet en question. Si seulement les gens me connaissaient», a-t-elle dit en ajoutant que son rêve serait tout simplement de «vivre dans une ferme du Wyoming, avec plein d’animaux.»