Méditerranée

«Tout ce que je veux, c'est sauver ma peau»

Recueillis entre Malte et l’Italie par l'Ocean Viking, les migrants entrevoient, au bout d'un périple chaotique, l'espoir d'un avenir meilleur.

Rien qu'à l'évocation de la Libye, Hafiz, un Érythréen de 30 ans, plonge sa tête entre ses mains, comme pour éviter des coups. «Tout ce que je veux, c'est sauver ma peau. Si je restais en Libye, on aurait fini par me tuer. Cette mer aussi, j'aurais pu y mourir, mais j'avais au moins une infime chance de m'en sortir», raconte-t-il.

En quatre ans, il y a connu la torture, les enlèvements, les passages à tabac, les amis abattus devant lui pour un portable, et, surtout, trois ans de prison «pour rien, sans voir la lueur du jour». «Au bout de trois ans, un geôlier m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu que c'était à eux de me le dire. Et comme personne n'a trouvé la réponse, ils ont fini par me relâcher. Et j'ai pu dire à ma famille que j'étais vivant», rembobine Hafiz.