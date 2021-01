États-Unis : Trump menace un élu pour qu’il «trouve» des bulletins à son nom

Le milliardaire américain a téléphoné samedi à un haut responsable lui intimant de «trouver 11’780 bulletins» pour lui faire gagner la Géorgie. Un appel qui scandalise la classe politique.

À deux jours d’une élection cruciale pour le contrôle du Sénat et à trois d’une session du Congrès destinée à graver dans le marbre la victoire de Joe Biden à la présidentielle, c’est toutefois la révélation d’une conversation entre le président sortant et un responsable de Géorgie qui a monopolisé l’attention.

Deux mois après le scrutin, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite et, samedi, il a appelé Brad Raffensperger, le républicain en charge des élections dans cet État du Sud, pour tenter de le rallier à sa cause. «Il n’y a pas de mal à dire que vous avez recalculé», peut-on l’entendre dire sur un enregistrement de la discussion réalisé à son insu et rendu public par le «Washington Post», puis d’autres médias. «Tout ce que je veux, c’est trouver 11’780 bulletins», ajoute-t-il, soit à peu près l’avance dont dispose Joe Biden en Géorgie, confirmée par un recomptage et des audits.