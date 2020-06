Donald Trump

Tout ce que touche Macron «devient de la m****»

Le livre explosif de l'ancien conseiller de Donald Trump révèle la relation tumultueuse entre le président des Etats-Unis et le président Macron.

Les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump ont toujours été loin d'être roses mais la révélation de John Bolton risque de faire déborder le vase. Dans son ouvrage «The Room Where It Happened, A White House Memoir» (La pièce où cela s'est passé, mémoires de la Maison-Blanche), John Bolton, l'ex-conseiller de Donald Trump, dépeint un comportement peu flatteur du président des Etats-Unis. Il évoque entre autres la relation devenue assez sombre de Trump avec le président français Emmanuel Macron.