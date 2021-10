Le b.a.-ba du changement climatique – Tout ce que vous devez savoir sur le dioxyde de carbone – Partie 2

Le changement climatique et les émissions de CO 2 comptent parmi les problèmes les plus pressants de notre époque. Mais que sont les gaz à effet de serre? Pourquoi sont-ils nuisibles à notre planète? Dans la première partie de notre mini-série sur le dioxyde de carbone (CO 2 ) et les gaz à effet de serre, nous vous avons notamment expliqué ce qu’est le CO 2 , de quelle manière et pourquoi sa présence en trop grande quantité entraîne le réchauffement de la Terre. Dans ce second volet, nous vous montrons pourquoi les combustibles fossiles posent problème, d’où proviennent les émissions grises et où l’on pourrait économiser un maximum de CO 2 *.