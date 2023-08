Disparition d’Émile: un membre de la famille s'énerve contre les rumeurs

«On est catho et de droite, et alors ?»

«Les parents et grands-parents ne veulent pas s’exprimer, il faut respecter ça», a déclaré le membre de la famille à nos confrères. «Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de conneries» a ajouté ce dernier, visiblement exténué par ce que la famille avait lu et entendu dans les médias. «On est catho et de droite, et alors ?», a-t-il conclu.