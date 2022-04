Don d’organes: ce qu'il faut savoir avant les votations du 15 mai

Don d’organes: Sur quoi on vote?

Qui est pour cette loi sur la transplantation, et pourquoi?

Le Parlement et le Conseil fédéral sont tombés d’accord sur cette proposition de loi après le retrait d’une initiative populaire proposant un modèle de «consentement présumé» du don d’organes, laissant encore moins de place à l’intervention des proches. Celle-ci était soutenue par des médecins, politiciens et associations spécialisées dans le domaine, dans le but d’augmenter le nombre d’organes à transplanter et ainsi sauver des vies en diminuant le temps d’attente. Le texte soumis au vote fait lui aussi largement consensus, étant plus restrictif que l’initiative.