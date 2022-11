Catch: Tout ce qu’il faut savoir sur le WWE Live à Genève

Que ceux qui ont été bercés par le catch se réjouissent: le WWE live fait une halte à Genève mercredi. Il y aura des hommes et des femmes, du slip et des prises à foison lors des quelques matches du jour. La plus grande entreprise américaine active dans le catch envoie ses athlètes en Suisse romande pour la première fois depuis quatre années. Si ce n’est plus l’époque de John Cena, Undertaker ou Kane, le public pourra voir Ridge Holland, Ricochet ou Shotzi.