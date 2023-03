Football: Tout ce qu’il faut savoir sur les éliminatoires de l’Euro 2024

Certaines nations partent évidemment favorites. D’autant plus que l’Espagne, la Croatie ou encore la Belgique figurent dans des groupes qui ne comportent que 5 pays. D’autres en comptent 6. C’est le cas du groupe I, celui de la Suisse, qui luttera face à la Roumanie, le Kosovo, le Bélarus, Andorre et Israël.

Des barrages avant la phase finale

Pour décider des trois dernières places, un système de play-off a été mis en place. Les meilleures 12 équipes du classement des nations y prendront part, et celles déjà qualifiées pour la phase finale de la compétition cèdent leur place à une autre sélection. L’heureuse élue est la suivante au même rang du classement de la Ligue des nations. Pour rappel, il y a quatre «sous ligues»: la A (avec les meilleurs), la B, la C et la D.