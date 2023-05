Attaques en Russie: «Tout cela est fait pour préparer une offensive de Kiev»

«Des mesures typiques»

Longue liste d’incidents

«La zone d’action de l’armée ukrainienne augmente. C’est la préparation en vue de la libération de la Crimée», et des régions méridionales de Zaporijjia et Kherson, partiellement occupées. «Si on tape Rostov, la logistique s’allonge de plusieurs centaines de kilomètres», souligne Mykhaïlo Samous. Pour un autre expert militaire ukrainien, ces attaques d’impact limité ne sont qu’une tentative de «compenser» l’absence d’armements de longue portée capables de frapper en profondeur de la Russie et que l’Occident refuse à ce stade de livrer à Kiev.

Attaque au drone au Kremlin

Le plus spectaculaire de ces incidents, l’attaque de drones contre le Kremlin mercredi que Moscou affirme avoir déjouée, semble cependant se démarquer des autres attaques. Si la Russie qui affirme avoir intercepté deux appareils a aussitôt mis en cause Kiev et son principal allié Washington, des experts ukrainiens et occidentaux ont émis des doutes sur cette hypothèse soulignant que cet incident, quelle que soit sa valeur symbolique, n’avait aucune signification militaire pour l’Ukraine. «Ces drones ne s’inscrivent pas dans les préparatifs pour l’offensive», estime Mykhaïlo Samous. «Plusieurs indicateurs suggèrent que la frappe a été menée en interne et organisée à dessein», analyse dans la même veine le centre américain Institute for the Study of War.