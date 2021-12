Canton de Zurich : «Tout cela est très ennuyeux pour mon client»

Le Ministère public zurichois a fait appel de la condamnation de l’homme qui annonçait l’emplacement des radars sur Instagram. L’affaire pourrait passer devant la Cour suprême du canton.

Âgé de 29 ans, un habitant de Winterthour avait pris l’habitude d’annoncer les contrôles de police et l’emplacement des radars sur son compte Instagram. Ce dernier a depuis été fermé et son propriétaire a été condamné par le Tribunal de district de la ville à payer une amende de 1800 francs .

L’affaire aurait dû en rester là mais nos confrères alémaniques ont appris que le Ministère public – qui avait requis une amende de 16’200 francs – avait fait appel du jugement. Une annonce qui étonne. «J’ai reconnu mes erreurs et je dois en payer le prix. Je ne comprends pas que le parquet veuille faire appel du jugement», déclare l’instagrameur. Son avocat est tout aussi surpris. «Tout cela est très ennuyeux pour mon client. Il a avoué et accepté l’amende et pourtant l’affaire n’est pas terminée».