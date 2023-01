Test : Tout donner pour devenir le champion de la Rome antique

Se jouant comme un roguelite, «We Who Are About to Die» fait la part belle aux combats sanglants.

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la cuirasse d’un Spartacus ou d’un Maximus? Eh bien, avec «We Who Are About to Die», on est servi! Nommé laniste à la tête d’un ludus, on doit entraîner et équiper des esclaves afin de les envoyer dans une douzaine d’arènes de taille et d’aspect différents, pour tenter de gratter quelques sesterces et de gagner de la ­réputation et de nouveaux équipements.

Petit à petit, les défis deviennent de plus en plus ­coriaces. En contrepartie, on gagne davantage de ressources en cas de victoire. Malheureusement, la faucheuse finit toujours par emporter un de ses chouchous. Il s’agit alors de choisir un nouveau protégé, et ainsi de suite.

Sur le sable, on surveille ses champions avec une vue à la troisième personne. Il faut gérer leur endurance, attaquer à la bonne occasion et contrer dans le bon timing pour espérer s’imposer avec un peu de chance. Surtout, il ne faut pas oublier de séduire la foule ­ainsi que de riches mécènes pour augmenter son aura. ­Malgré quelques petits problèmes techniques, «We Who Are About to Die» est une petite pépite indépendante qui fleure bon les jeux d’antan et le travail bien fait.

PC. Jordy Lakiere. Solo. Âge Pegi: 18 ans. ****