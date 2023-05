Un chamois a sauté dans une piscine à Meinier

Il y a des matins tout tranquilles, surtout un week-end, et d’autres «improbables, fous, incroyables», comme l’a vécu Daisy, dimanche dernier dans son paisible village de Meinier. Vers 8h30, la Genevoise lavait la table de son jardin lorsqu’une «masse» est apparue dans son champ de vision. «J’ai sursauté, ma petite chienne s’est mise à aboyer et, tout d’un coup, un chamois a sauté droit dans ma piscine!»

Mère et fils à la rescousse

Son mari absent, ses deux fils dans les bras de Morphée, la quadragénaire s’est mise à hurler pour appeler sa progéniture à l’aide. Valentin, son cadet âgé de 12 ans, a déboulé. Il a plongé, saisi la bête «en panique» par les cornes et tenté de la guider vers l’escalier du bassin; en vain. «Le chamois est tout de même parvenu à mettre ses pattes avant sur un rebord. Je l’ai tiré hors de l’eau en mettant mes mains sous son garrot, aidée de mon fils.» Victoire! L’ongulé a retrouvé la terre ferme, puis il a foncé à travers le jardin, avant de sauter par-dessus la clôture et de filer dans le champ voisin.

«Quand mon mari est rentré, il m’a dit que j’exagérais, que je faisais ma Marseillaise. Lorsque je lui ai montré les photos, il a bien dû reconnaître que ce n’était pas une chèvre, comme il le croyait, mais bien un chamois.» Et Daisy de s’interroger: «Qu’est-ce que cet animal des montagnes faisait ici?»

Pas seulement en altitude

Certes, le chamois privilégie les biotopes escarpés, il est pourvu néanmoins d’un certain sens de l’exploration qui peut le conduire en plaine, éclaire Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune: «Si le chamois est plutôt sédentaire, il possède aussi un instinct migrateur.» Le spécialiste cite l’exemple d’un spécimen «marqué» à la Dôle, puis repéré à plus de 100 kilomètres de là, dans le Jura français. «Ce sont des hypothèses, mais le manque de nourriture, un troupeau trop nombreux, le besoin de trouver un meilleur environnement, ou une place au bas de la hiérarchie du groupe pourraient inciter un individu à quitter son territoire pour coloniser un milieu plus favorable.» Ou pas, d’ailleurs… Un ongulé avait ainsi été aperçu l’été dernier dans un secteur a priori hostile pour un animal sauvage: le centre-ville de Lausanne.