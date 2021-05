Hockey sur glace - Tout est à refaire pour Kevin Fiala et le Wild

Tout est à refaire au premier tour des play-off de NHL pour Kevin Fiala (24 ans) et ses coéquipiers de Minnesota, battus 3-1 à Las Vegas dans la nuit de mardi à mercredi. Les deux équipes se retrouvent à 1-1 dans la série au meilleur des sept matches.

Au T-Mobile Arena, Fiala a buté sur un Marc-André Fleury étincelant, qui s’est interposé sur les huit tentatives de l’ailier gauche saint-gallois. Le dernier rempart québécois des Golden Knights a réalisé 34 parades et a naturellement été désigné meilleur homme de la partie.

Le club du Midwest américain a ouvert la marque grâce au défenseur canadien Matt Dumba à la 33e minute. La franchise du Nevada a répliqué par l’intermédiaire du joueur de centre québécois Jonathan Marchessault 18 secondes plus tard, avant de prendre l’avantage à la 38e minute sur un lancer d’Alex Tuch. L’ailier droit américain a scellé le score dans un filet désert.

Tampa Bay fait le break

Au BB&T Center de Sunrise, Tampa Bay s’est imposé 1-3 contre Florida et a réussi le break dans la série (0-2). Le lauréat de la Coupe Stanley 2020 a touché deux fois la cible dans le premier quart d’heure par l’intermédiaire du joueur de centre ontarien Steven Stamkos et de l’ailier droit tchèque Ondrej Palat.

Pittsburgh égalise

Au PPG Paints Arena de Pittsburgh, les Penguins ont remporté l’acte II (2-1) et nivelé la série contre les New York Islanders. Les buts du club de Pennsylvanie ont été marqués par l’ailier droit américain Bryan Rust et par le joueur de centre ontarien Jeff Carter, qui avait été acquis de Los Angeles à la date limite des transactions.