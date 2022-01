Californie : Tout est fini entre Jason Momoa et Lisa Bonet

Les deux acteurs américains ont décidé de se séparer, après 16 ans d’amour.

Mariés et parents de deux enfants, Lisa Bonet et Jason Momoa ont annoncé leur rupture sur Instagram.

Triste nouvelle pour leurs fans: Jason Momoa, 42 ans, et Lisa Bonnet, 54 ans, ont décidé de se quitter. Après s’être rencontrés en 2005, les deux acteurs, qui se sont mariés en 2017, ont annoncé leur séparation sur Instagram, mercredi 12 janvier 2022. «Nous avons tous senti la pression de cette période de transformation. Une révolution est en cours et notre famille n’est pas épargnée. Nous en ressentons les effets sismiques. C’est pourquoi nous partageons ce qui nous arrive, le fait que nous mettons un terme à notre mariage», a écrit l’acteur sur le réseau social. Dans son message, l’Américain révélé dans «Game of Thrones» a fait référence à la pandémie et aux problèmes politiques et sociaux qui règnent aux États-Unis, laissant comprendre que cette situation difficile a contribué à leur rupture.