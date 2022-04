Les rêveries de Pierre de Maere sont sur Un jour, je

Pierre de Maere, 20 ans, a fait une entrée fracassante sur la scène musicale. Inconnu du grand public il y a encore peu, le sympathique artiste au look androgyne est désormais présenté comme la nouvelle pépite belge de la pop et de la chanson. Son single «Un jour je marierai un ange» vient de franchir le million de vues sur YouTube et son premier EP, «Un jour, je», sorti à la fin janvier 2022, emballe les critiques. Le chanteur était en Suisse à la fin mars 2022. Il y reviendra dans le cadre du Montreux Jazz cet été.

Vous connaissiez notre pays?

Non. Je découvre la Suisse. En deux jours, j’ai nourri des cygnes qui se chamaillaient à Zurich, aperçu votre beau lac Léman depuis le train et là je découvre Lausanne.

Que chantez-vous dans votre EP «Un jour, je»?

Je n’ai que 20 ans et j’ai grandi en campagne. C’était superbe, j’ai adoré mon enfance magnifique, mais il ne s’est pas passé grand-chose dans ma vie. Donc, dans mon EP, je décris des projections, des rêveries, des fantasmes que j’espère vivre plus tard. Ce sont des visions, d’où le «Un jour, je».

Vous parlez beaucoup d’amour dans vos chansons.

Pendant 19 ans, j’ai été célibataire. Maintenant ça va mieux, je découvre l’amour et tout se passe bien. Reste que j’étais seul quand j’ai écrit mes textes. Je parle d’un amour idéal, de la quête d’un amour impossible. Quand j’ai créé «Un jour je marierai un ange», je regardais une série qui s’appelle «Skam» et dans laquelle je suis tombé sous le charme d’un personnage angélique et très beau. Cela m’a fait prendre conscience que je tombais plus souvent amoureux d’une personne fictive que dans la réalité.

En 2019, vous avez sorti le single «Judas», chanté en anglais. Sur votre disque, tous les titres sont en français. Pourquoi ce changement de langue?

J’ai sorti cette chanson en anglais par pudeur. Cela me permettait de ne pas me mettre à nu. Sauf que l’on m’a fait remarquer que mon accent était vraiment mauvais, que je devrais chanter en français. Aussi blessant que cela a été, ce conseil a été le meilleur que l’on ne m’a jamais donné.

Votre premier titre que vous avez écrit en français est «Potins absurdes», sorti en 2020. Pourquoi ne figure-t-il pas sur l’EP?

Je ne l’assume plus, même si je suis très heureux qu’il m’ait permis de signer sur un label.

Qu’est-ce qui touche le plus les gens: votre voix, vos textes ou la musicalité de vos morceaux?