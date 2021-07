Tennis - Tout était beaucoup trop grand pour Golubic

Tout est allé trop vite, beaucoup trop vite, ce mardi après-midi pour Viktorija Golubic (WTA 66). Face à la puissance mécanique de Karolína Pliskova (WTA 13), la Zurichoise n’a longtemps pas réussi à mettre de la vie dans son jeu et dans ce quart de finale. Et son sursaut d’orgueil tardif – trois balles de débreak au second set – n’a pas empêché l’ancienne No 1 mondiale de se qualifier très facilement pour sa première demi-finale à Wimbledon (6-2, 6-2).