il y a 1h

Bilan de Lausanne 2020

Tout juste épargnés par le Covid, les JOJ ont été rentables et durables

Organisateurs et autorités se sont félicités du succès populaire de Lausanne 2020 keystone-sda.ch

Cinq mois après la manifestation, les organisateurs tirent un bilan financier positif et veulent faire perdurer l’esprit olympique dans la région.

de Yannick Weber

Les images paraissent provenir d’un autre temps, mais datent d’il y a à peine plus de cinq mois. Mercredi, les organisateurs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) et les autorités ont tiré un bilan de l’événement et ont, à l’occasion, montré des vidéos résumant les exploits et les efforts, les joies et les sourires, les embrassades et les mêlées d’athlètes, les foules massées sur la place des médailles… tout ce qui a animé Lausanne et ses environs, avant qu’un certain virus ne vienne changer nos habitudes. «Ça fait du bien de revoir ces images», a commenté Grégoire Junod, syndic de Lausanne.

Mais ce qui fait aussi du bien aux organisateurs, ce sont les résultats financiers. Les recettes se sont montées à 48,4 millions de francs et un bénéfice de 400’000 francs a été dégagé. Les fonds publics ont largement financé les JOJ, mais les 2,2 millions de rentrées de merchandising et des billets vendus pour la cérémonie d’ouverture ont donné un joli coup de pouce. Ce bénéfice sera alloué à la création d’une fondation impliquant la Ville de Lausanne et le Canton et dont l’objectif sera de faire subsister l’esprit sportif et olympique, via l’organisation d’événements populaires notamment.

Plus écolos que les lutteurs

Les participants à la conférence de presse se sont aussi targués d’avoir organisé des jeux durables, «les premiers selon les nouvelles normes du CIO». Un bureau de conseil a accompagné toute la planification et la réalisation de la manifestation et a chiffré le bilan carbone. Au total, les JOJ ont produit autant de tonnes de CO₂ qu’un village suisse de 870 habitants pendant une année. Et la plupart viennent des trajets en avion effectués par les athlètes pour venir en Suisse. Sur place, tout s’est voulu écolo.

Transports publics favorisés, utilisation des infrastructures existantes et succès des menus végétariens chez les athlètes… tous ces éléments auront contrebalancé les quelques cas qui ont attiré des critiques et la présence de quelques militants climatiques autour des pistes. On reprochait le passage de la Patrouille suisse, les transports de neige par camion pour préparer les pistes et la grande visibilité pour des sponsors qui, eux, en ont peut-être moins le souci.

Au final, l’empreinte carbone moyenne par spectateur est à peine plus élevée que celle du Paléo festival, et l’est un tout petit peu moins que celle de la Fête fédérale de lutte. Toujours en données par spectateur, les JOJ ont été 15 fois moins polluants qu’une édition de Roland-Garros, et 45 fois moins que la dernière Coupe du monde de foot.