Football : Tout juste retraité des terrains, Carlos Tevez trouve déjà un banc

Deux semaines après avoir annoncé la fin de sa carrière de joueur, l’ancien attaquant a été nommé entraîneur du club argentin de Rosario Central.

Carlos Tevez, qui a annoncé sa retraite de joueur il y a deux semaines, a été nommé mardi entraîneur de Rosario Central pour un an, a indiqué une source du club argentin. L'ancien attaquant international, passé par Boca Juniors, Manchester United et la Juventus de Turin, qui se voyait épouser une carrière d’entraîneur, a déjà dirigé son premier entraînement et va tenter de sauver une équipe en difficulté sportive et confrontée à une crise de gouvernance.