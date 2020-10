Au moins trois personnes ont été tuées, dont une aurait été égorgée, et plusieurs ont été blessées lors d’une attaque au couteau à Nice, jeudi matin. Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l’église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée. Au bord des larmes, un correspondant de BFM TV dépêché sur place a raconté que cette femme avait eu la force de dire quelques mots aux personnes l’entourant: «Dites à mes enfants que je les aime», leur a-t-elle demandé, avant de s’éteindre.