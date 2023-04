Sondage: Tout le monde aime la Suisse mais tout le monde n’aime pas sa population

Les Suisses sont jugés de façon critique par les étrangers… mais ils ne sont pas tendres non plus envers eux-mêmes. La satisfaction de vivre ici est toutefois très grande.

Les paysages font consensus: ils sont ce que les habitants du pays citent le plus souvent comme ce qui leur plaît en Suisse. 20min/Community

Beaux paysages, propreté, sécurité, salaires élevés, mais aussi primes maladie trop chères, loyers exorbitants, garde d’enfants hors de prix… et une population distante, froide et ennuyeuse. Telle est l’image de la Suisse qu’ont les habitants de notre pays. En fin d’année dernière, vous avez été nombreux à répondre à notre sondage «20 Minutes/Tamedia» sur la vie en Suisse. Sondage qui était ouvert à tous, étrangers et détenteurs du passeport à croix blanche.

Il y a consensus: ce qui plaît le plus aux Suisses et aux étrangers, ce sont les paysages. Puis ça varie. Les étrangers apprécient la propreté et la sécurité. Les Suisses aussi, mais ils sont plus nombreux à avoir mentionné la qualité des soins de santé d’abord. Les étrangers sont logiquement peu nombreux à saluer la démocratie directe, mais louent les salaires élevés bien plus souvent que les Suisses.

Le sondage Du 24 octobre au 13 novembre 2022, 50’740 personnes de toute la Suisse ont participé au sondage «20 Minutes/Tamedia». Accessible en allemand, français, italien et anglais, il a été réalisé en collaboration avec LeeWas. La marge d’erreur est de 0,7 point de pourcentage.

De menus détails qui ne gâchent pas le tableau

Au rang de ce qui énerve, en revanche, les sensibilités sont bien différentes. Les Suisses citent en premier lieu les déchets sauvages et les gens qui font du bruit avec leurs moteurs. Les étrangers, eux, s’agacent surtout du prix de l’essence et du manque de places de parc. Les Suisses sont crispés par les vélos et trottinettes électriques sur les trottoirs et les hooligans, les étrangers citent volontiers les horaires restreints des magasins et le manque de solidarité.

Mais qu’on se rassure: ces petites choses du quotidien ne déteignent pas sur le tableau global. À la question «Est-ce que ça vous plaît de vivre dans ce pays?» les Suisses répondent oui à 94% et les étrangers à 85%.

Des étrangers critiques Les étrangers ont été invités à juger la population suisse et les résultats confirment les stéréotypes qui collent à la peau des Helvètes. Seuls 17% d’entre eux la trouvent ouverte, 68% la trouvent distante. Mais deux tiers la trouvent polie et seulement 23% la voient au contraire comme arrogante. Côté critiques, les Suisses sont jugés comme pédants par 52% des étrangers et seuls 21% les trouvent remplis d’humour. Enfin, une majorité des étrangers trouvent que les Suisses sont plus stressés que calmes et plus égoïstes que solidaires.