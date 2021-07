France - Un vendeur de 18 ans poignardé pour un client mécontent

France : «Tout le monde criait, tout le monde s’écartait de lui… Tu comprends vite»

Pour une histoire de facture, un individu de 62 ans a poignardé deux jeunes vendeurs, samedi en Seine-et-Marne. Théo, 18 ans, a perdu la vie. L’individu a été neutralisé par un policier au repos et des clients du centre commercial.

Une agression a fait un mort et un blessé, samedi en début d’après-midi dans un centre commercial de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Un homme de 62 ans a poignardé deux jeunes vendeurs d’une boutique Bouygues Telecom. Théo, 18 ans, est décédé. Danny, 20 ans, a été transporté à l’hôpital dans un état grave, mais son pronostic vital ne serait plus engagé. Les vendeurs ont «reçu des coups de couteau au niveau du cœur», a rapporté à l’AFP une source policière. L’individu a été interpellé par quatre personnes, dont un policier et un agent pénitentiaire en congé.